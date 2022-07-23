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Полиция заинтересовалась разбитой машиной на окраине Тбилиси
Полиция заинтересовалась разбитой машиной на окраине Тбилиси
Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи" 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T17:05+0400
2022-07-23T17:05+0400
2022-07-23T17:18+0400
происшествия
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Сотрудники полиции в эти минуты ведут расследование на одной из улиц в спальном районе Тбилиси – Варкетили, сообщает Первый канал.По данным телеканала, внимание сотрудников полиции привлекла машина с выбитыми стеклами и другими повреждениями на парковке. По предварительной информации, машина находится на государственном балансе и является собственностью одного из ведомств.В данный момент автомобиль осматривают криминалисты. Журналист Первого канала сообщил о наличии следов крови рядом с машиной.Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи". Дело может быть переквалифицировано после выявления новых обстоятельств.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости
Полиция заинтересовалась разбитой машиной на окраине Тбилиси
17:05 23.07.2022 (обновлено: 17:18 23.07.2022)
Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи"
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Сотрудники полиции в эти минуты ведут расследование на одной из улиц в спальном районе Тбилиси – Варкетили, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, внимание сотрудников полиции привлекла машина с выбитыми стеклами и другими повреждениями на парковке. По предварительной информации, машина находится на государственном балансе и является собственностью одного из ведомств.
В данный момент автомобиль осматривают криминалисты. Журналист Первого канала сообщил о наличии следов крови рядом с машиной.
Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи". Дело может быть переквалифицировано после выявления новых обстоятельств.