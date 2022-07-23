https://sputnik-georgia.ru/20220723/politsiya-zainteresovalas-razbitoy-mashinoy-na-okraine-tbilisi-268805466.html

Полиция заинтересовалась разбитой машиной на окраине Тбилиси

Полиция заинтересовалась разбитой машиной на окраине Тбилиси

Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи" 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T17:05+0400

2022-07-23T17:05+0400

2022-07-23T17:18+0400

происшествия

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Сотрудники полиции в эти минуты ведут расследование на одной из улиц в спальном районе Тбилиси – Варкетили, сообщает Первый канал.По данным телеканала, внимание сотрудников полиции привлекла машина с выбитыми стеклами и другими повреждениями на парковке. По предварительной информации, машина находится на государственном балансе и является собственностью одного из ведомств.В данный момент автомобиль осматривают криминалисты. Журналист Первого канала сообщил о наличии следов крови рядом с машиной.Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи". Дело может быть переквалифицировано после выявления новых обстоятельств.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости