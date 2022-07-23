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Премьер Грузии посетит Казахстан с визитом 27 июля

Премьер Грузии посетит Казахстан с визитом 27 июля

Подготовку к визиту обсудили в ходе встречи в столице Казахстана 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T13:54+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили намерен посетить Нур-Султан с официальным визитом 27 июля, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу МИД страны.Подготовку к визиту обсудили в ходе встречи в столице Казахстана заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев и временный поверенный в делах Грузии Георгий Чхеидзе.В ходе встречи Конуспаев подчеркнул, что Грузия является важным и надежным партнером Казахстана в Южном Кавказе, а казахстанско-грузинские отношения основываются на взаимном уважении и доверии. Стороны также с удовлетворением отметили поступательное развитие казахстанско-грузинского сотрудничества на современном этапе. При этом отметили наличие существенных резервов для расширения взаимодействия по самому широкому спектру вопросов.В этом контексте стороны особое внимание уделили сфере транспорта и логистики, прежде всего, необходимости совместных усилий по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута с использованием ключевых казахстанских инвестиционных активов на Кавказе – Батумского морского порта и Батумского нефтяного терминала.Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении лет был одним из крупных инвесторов Грузии. Эта среднеазиатская страна вкладывала деньги в сферы энергетики и туризма.Товарооборот между странами в январе-марте 2022 года составил 29,5 миллиона долларов, при этом экспорт в Казахстан вырос на 149,7% по сравнению с аналогичными показателями 2021 года и составил 23,7 миллиона долларов.

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грузия, казахстан, новости, политика, ираклий гарибашвили