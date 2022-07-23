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Проблемы с посылками в Грузию: перевозчики просят помощи у Минфина

Проблемы с посылками в Грузию: перевозчики просят помощи у Минфина

С 14 мая получатели обязаны уплатить сбор в зависимости от стоимости посылки до ее получения 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T19:50+0400

2022-07-23T19:50+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Перевозчики посылок в Грузию просят министерство финансов упростить процедуру оплаты сбора за посылки, чтобы разгрузить свои отделения.С 14 мая получатели посылок обязаны уплатить сбор в зависимости от стоимости посылки до получения посылки, в противном случае посылка не выдается. Это повлекло за собой большие очереди на приемных пунктах.Аналогичного мнения придерживается и представитель компании FedEX Нино Ментешашвили."Мы просим не привязывать уплату сбора к периоду получения посылки. Граждане должны платить сбор после получения посылки. Это простое решение проблемы, чтобы не вредить бюджету", – сказала Ментешашвили.Размер сбора зависит от стоимости посылки и составляет 20 лари на стоимость от 300 до 3 тысяч лари и 100 лари на посылки стоимостью от 3 до 10 тысяч лари. Посылки стоимостью до 300 лари налогом и сбором не облагаются.

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грузия, минфин грузии, новости, общество, экономика