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Проблемы с посылками в Грузию: перевозчики просят помощи у Минфина
Проблемы с посылками в Грузию: перевозчики просят помощи у Минфина
С 14 мая получатели обязаны уплатить сбор в зависимости от стоимости посылки до ее получения 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T19:50+0400
2022-07-23T19:50+0400
2022-07-23T19:50+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Перевозчики посылок в Грузию просят министерство финансов упростить процедуру оплаты сбора за посылки, чтобы разгрузить свои отделения.С 14 мая получатели посылок обязаны уплатить сбор в зависимости от стоимости посылки до получения посылки, в противном случае посылка не выдается. Это повлекло за собой большие очереди на приемных пунктах.Аналогичного мнения придерживается и представитель компании FedEX Нино Ментешашвили."Мы просим не привязывать уплату сбора к периоду получения посылки. Граждане должны платить сбор после получения посылки. Это простое решение проблемы, чтобы не вредить бюджету", – сказала Ментешашвили.Размер сбора зависит от стоимости посылки и составляет 20 лари на стоимость от 300 до 3 тысяч лари и 100 лари на посылки стоимостью от 3 до 10 тысяч лари. Посылки стоимостью до 300 лари налогом и сбором не облагаются.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, минфин грузии, новости, общество, экономика
Проблемы с посылками в Грузию: перевозчики просят помощи у Минфина
С 14 мая получатели обязаны уплатить сбор в зависимости от стоимости посылки до ее получения
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Перевозчики посылок в Грузию просят министерство финансов упростить процедуру оплаты сбора за посылки, чтобы разгрузить свои отделения.
С 14 мая получатели посылок обязаны уплатить сбор в зависимости от стоимости посылки до получения посылки, в противном случае посылка не выдается. Это повлекло за собой большие очереди на приемных пунктах.
"Минфин должен принять какую-то схему для упрощения процедуры, чтобы наши клиенты не сталкивались со сложностями и вовремя получали посылки. К примеру, можно ввести срок для уплаты сбора в 30 дней или освободить нас от контроля оплаты сборов", – заявил глава компаний-перевозчиков UPS и UPS SCS Георгий Копилашвили в эфире телеканала "ТВ Пирвели".
Аналогичного мнения придерживается и представитель компании FedEX Нино Ментешашвили.
"Мы просим не привязывать уплату сбора к периоду получения посылки. Граждане должны платить сбор после получения посылки. Это простое решение проблемы, чтобы не вредить бюджету", – сказала Ментешашвили.
Размер сбора зависит от стоимости посылки и составляет 20 лари на стоимость от 300 до 3 тысяч лари и 100 лари на посылки стоимостью от 3 до 10 тысяч лари. Посылки стоимостью до 300 лари налогом и сбором не облагаются.