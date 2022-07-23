https://sputnik-georgia.ru/20220723/rozhin-ukraina-provotsiruet-yadernuyu-katastrofu---video-268807310.html

Рожин: Украина провоцирует ядерную катастрофу - видео

Рожин: Украина провоцирует ядерную катастрофу - видео

Украинские беспилотники на этой неделе атаковали находящуюся в Энергодаре Запорожскую атомную электростанцию. Что это значит? Смотрите комментарий члена... 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T18:40+0400

2022-07-23T18:40+0400

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видео

мультимедиа

экспертное мнение

украина

обострение ситуации вокруг украины 2022

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Зачем Киев провоцирует ядерную катастрофу? Как на это может ответить Россия? Возможно ли защитить атомные объекты от атак ВСУ? Обо всем этом в в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

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видео, мультимедиа, экспертное мнение, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео