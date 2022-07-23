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Рожин: Украина провоцирует ядерную катастрофу - видео
Рожин: Украина провоцирует ядерную катастрофу - видео
Украинские беспилотники на этой неделе атаковали находящуюся в Энергодаре Запорожскую атомную электростанцию. Что это значит? Смотрите комментарий члена... 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T18:40+0400
2022-07-23T18:40+0400
2022-07-23T18:40+0400
видео
мультимедиа
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украина
обострение ситуации вокруг украины 2022
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Зачем Киев провоцирует ядерную катастрофу? Как на это может ответить Россия? Возможно ли защитить атомные объекты от атак ВСУ? Обо всем этом в в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Рожин: Украина провоцирует ядерную катастрофу - видео
Украинские беспилотники на этой неделе атаковали находящуюся в Энергодаре Запорожскую атомную электростанцию. Что это значит? Смотрите комментарий члена главного совета военно-гражданской администрации области Владимира Рогова
Зачем Киев провоцирует ядерную катастрофу? Как на это может ответить Россия? Возможно ли защитить атомные объекты от атак ВСУ? Обо всем этом в в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.