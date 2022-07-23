https://sputnik-georgia.ru/20220723/spasibo-legenda-keti-topuriya-spela-s-andrea-bochelli--foto-268801268.html

"Спасибо, легенда": Кети Топурия спела с Андреа Бочелли – ФОТО

"Спасибо, легенда": Кети Топурия спела с Андреа Бочелли – ФОТО

Знаменитости выступили на концерте на итальянском острове Капри 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T21:14+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Певица Кети Топурия спела в дуэте со знаменитым итальянским певцом Андеа Бочелли на острове Капри.Популярная исполнительница опубликовала кадры с выступления. Судя по ним, Топурия и Бочелли исполнили хит Vivo per lei.Певица блистала на сцене в длинном белом платье, верх которого был выполнен в виде черного круга. Сам Бочелли также предстал в белоснежном костюме с черной бабочкой.Андреа Бочелли вырос на ферме в небольшой деревне Ладжатико. В 6 лет начал учиться играть на фортепиано, а позже освоил флейту и саксофон. Страдая недостаточным зрением, он стал полностью слепым в 12 лет после несчастного случая.Несмотря на слепоту, он стал одним из наиболее запоминающихся голосов современный оперы и поп-музыки. Бочелли одинаково хорошо удается и исполнение классического репертуара, и поп-баллад.

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кети топурия, культура, грузия, новости, шоу-бизнес