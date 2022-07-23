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Цена билетов на проезд в поезде Тбилиси-Батуми повышается
Цена билетов на проезд в поезде Тбилиси-Батуми повышается
Администрация ГЖД объяснила причину подорожания билетов 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T15:01+0400
2022-07-23T15:01+0400
2022-07-23T15:01+0400
батуми
грузинская железная дорога
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. "Грузинская железная дорога" с 25 июля увеличивает цены на продажу билетов на рейс Тбилиси-Батуми-Тбилиси.Согласно новым расценкам, цены на самый востребованный поезд в летний сезон будут следующими:Причиной подорожания билетов "Грузинская железная дорога" называет объективные причины, в том числе рост тарифов на электроэнергию, цен на уход и ремонт поездов, материалы и увеличение других расходов.При этом цены на билеты на другие поезда остаются неизменными, так же как и льготы на проезд для студентов, ветеранов и детей до 10 лет.Из Тбилиси в Батуми ежедневно направляются три двухэтажных поезда Stadler – два утренних и один вечерний.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
батуми, грузинская железная дорога, тбилиси, грузия, новости, экономика, поезд
Цена билетов на проезд в поезде Тбилиси-Батуми повышается
Администрация ГЖД объяснила причину подорожания билетов
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. "Грузинская железная дорога" с 25 июля увеличивает цены на продажу билетов на рейс Тбилиси-Батуми-Тбилиси.
Согласно новым расценкам, цены на самый востребованный поезд в летний сезон будут следующими:
Билет во второй класс – 34 лари
Билет в первый класс – 74 лари
Билет в бизнес-клас – 124 лари.
Причиной подорожания билетов "Грузинская железная дорога" называет объективные причины, в том числе рост тарифов на электроэнергию, цен на уход и ремонт поездов, материалы и увеличение других расходов.
"Компания годами со своих средств субсидировала траты на перевоз пассажиров. Между тем цены на альтернативный транспорт растут систематически. Несмотря на увеличение цены за проезд, с целью частичной компенсации трат компании, проезд железнодорожным транспортом остается дешевле альтернативного транспорта", – говорится в сообщении компании.
При этом цены на билеты на другие поезда остаются неизменными, так же как и льготы на проезд для студентов, ветеранов и детей до 10 лет.
Из Тбилиси в Батуми ежедневно направляются три двухэтажных поезда Stadler – два утренних и один вечерний.