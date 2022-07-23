https://sputnik-georgia.ru/20220723/tsena-biletov-na-proezd-v-poezde-tbilisi-batumi-povyshaetsya-268803050.html

Цена билетов на проезд в поезде Тбилиси-Батуми повышается

Цена билетов на проезд в поезде Тбилиси-Батуми повышается

Администрация ГЖД объяснила причину подорожания билетов 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T15:01+0400

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батуми

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. "Грузинская железная дорога" с 25 июля увеличивает цены на продажу билетов на рейс Тбилиси-Батуми-Тбилиси.Согласно новым расценкам, цены на самый востребованный поезд в летний сезон будут следующими:Причиной подорожания билетов "Грузинская железная дорога" называет объективные причины, в том числе рост тарифов на электроэнергию, цен на уход и ремонт поездов, материалы и увеличение других расходов.При этом цены на билеты на другие поезда остаются неизменными, так же как и льготы на проезд для студентов, ветеранов и детей до 10 лет.Из Тбилиси в Батуми ежедневно направляются три двухэтажных поезда Stadler – два утренних и один вечерний.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

батуми, грузинская железная дорога, тбилиси, грузия, новости, экономика, поезд