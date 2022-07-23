https://sputnik-georgia.ru/20220723/uvidet-kollektsii-dvortsa-iskusstv-gruzii-teper-mozhno-na-sayte-fonda-mikelandzhelo-268741932.html
Увидеть коллекции Дворца искусств Грузии теперь можно на сайте фонда Микеланджело
Увидеть коллекции Дворца искусств Грузии теперь можно на сайте фонда Микеланджело
Приблизиться к высокому искусству Грузии и всего мира теперь можно и виртуально 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T23:03+0400
2022-07-23T23:03+0400
2022-07-23T23:23+0400
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культура
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Увидеть коллекции грузинского Дворца искусств теперь можно на онлайн-платформе фонда Микеланджело HOMO FABER, говорится в сообщении Дворца искусств Грузии – музея истории культуры.Это некоммерческая международная организация, основанная в Женеве в 2016 году. Главная цель фонда заключается в популяризации и сохранении культурных институций мира.Именно с этой целью создана платформа Homo Faber, где можно получить детальную информацию о таких особенных музеях, как Национальный музей Ирландии (National Museum of Scotland), Музей текстиля Ньютауна, (Newtown Textile Museum, United Kingdom), MOA Museum of Art (Japan) и другие. Информация о Дворце искусств Грузии доступна по следующей ссылке.Michelangelo Foundation – это не только онлайн-платформа, но и своеобразный информационно-образовательный портал, объединяющий поклонников искусства, коллекционеров, путешественников и дизайнеров.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, культура, новости, дворец искусства
Увидеть коллекции Дворца искусств Грузии теперь можно на сайте фонда Микеланджело
23:03 23.07.2022 (обновлено: 23:23 23.07.2022)
Приблизиться к высокому искусству Грузии и всего мира теперь можно и виртуально
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Увидеть коллекции грузинского Дворца искусств теперь можно на онлайн-платформе фонда Микеланджело HOMO FABER, говорится в сообщении Дворца искусств Грузии – музея истории культуры.
Homo Faber Guide – это инновационное пространство, которое создано фондом Микеланджело (Michelangelo Foundation for Creative and Craftsmanship – ред.) и является гидом по лучшим ремесленным производствам разных стран.
Это некоммерческая международная организация, основанная в Женеве в 2016 году. Главная цель фонда заключается в популяризации и сохранении культурных институций мира.
Именно с этой целью создана платформа Homo Faber, где можно получить детальную информацию о таких особенных музеях, как Национальный музей Ирландии (National Museum of Scotland), Музей текстиля Ньютауна, (Newtown Textile Museum, United Kingdom), MOA Museum of Art (Japan) и другие.
Информация о Дворце искусств Грузии доступна по следующей ссылке.
Michelangelo Foundation – это не только онлайн-платформа, но и своеобразный информационно-образовательный портал, объединяющий поклонников искусства, коллекционеров, путешественников и дизайнеров.