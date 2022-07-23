https://sputnik-georgia.ru/20220723/v-gruzii-vosstanovyat-krepost-bochorma-268798797.html

В Грузии восстановят крепость Бочорма

В Грузии восстановят крепость Бочорма

Крепость Бочорма – средневековый архитектурный комплекс в Восточной Грузии 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T15:41+0400

2022-07-23T15:41+0400

2022-07-23T15:41+0400

памятник

тея цулукиани

национальное агентство охраны культурного наследия

тианети

кахети

культура

новости

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. В средневековом архитектурном комплексе-крепости Бочорма проведут консервационные и восстановительные работы, заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.Крепость Бочорма – средневековый архитектурный комплекс в Восточной Грузии, расположенный в Тианетском муниципалитете. Расположенный на высокой горе у реки Иори он состоит из замка и купольной двенадцатиугольной церкви, датируемой X веком, а также еще одной небольшой зальной церкви и некоторых других вспомогательных сооружений. Все строения внутри комплекса находятся в полуразрушенном состоянии или значительно повреждены. Все они занесены в список недвижимых памятников культуры национального значения Грузии.Глава ведомства посетила крепость, чтобы ознакомиться с состоянием замкового комплекса вместе с епископом Тианети и Пшав-Хевсурети, преподобным Микаэлом, директором Национального Агентство охраны культурного наследия Николозом Азнаурашвили и архитектором-реставраторм Нико Зазунишвили.Цулукиани получила информацию о тяжелом состоянии особо важной крепости Бочорма и церкви Святого Георгия, восстановительные работы над которыми не проводились после 90-х годов.В процесс будет активно подключено Агентство по охране культурного наследия страны. При этом, как отметила министр, сотрудничество церкви и государства очень важно для проектов такого масштаба.История крепостиДревняя крепость Бочорма расположена на горной вершине на высоте более 1 300 метров над уровнем моря в ущелье реки Иори (Кахети) на трассе Уджарма-Тианети. Первоначально она называлась "Мать-крепость" (Деда-цихе), затем Вечорма и, наконец, Бочорма. В X веке крепость Бочорма была важным политическим центром Кахетинского царства. Сегодня это древнее сооружение в руинах. В лучшие времена крепость представляла собой весьма серьезную силу. Во времена грузинского царя Ираклия II крепость была восстановлена и защищала подходы к региону вплоть до конца XVIII века.Крепость Бочорма состояла из двух частей – внешней и внутренней. Во внутренней части сохранилась церковь Святого Георгия (X век), где на стенах можно увидеть фрагменты росписи, датируемые XII веком, и иконостас XVIII века. Также там можно встретить остатки других построек хозяйственного и оборонительного назначения. Развалины внешней части крепости дошли до нас в виде разрушившихся стен и башен, с которых открывается впечатляющий вид на окрестности.

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памятник, тея цулукиани, национальное агентство охраны культурного наследия, тианети, кахети, культура, новости