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https://sputnik-georgia.ru/20220723/v-gruzii-vosstanovyat-krepost-bochorma-268798797.html
В Грузии восстановят крепость Бочорма
В Грузии восстановят крепость Бочорма
Крепость Бочорма – средневековый архитектурный комплекс в Восточной Грузии 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T15:41+0400
2022-07-23T15:41+0400
памятник
тея цулукиани
национальное агентство охраны культурного наследия
тианети
кахети
культура
новости
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. В средневековом архитектурном комплексе-крепости Бочорма проведут консервационные и восстановительные работы, заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.Крепость Бочорма – средневековый архитектурный комплекс в Восточной Грузии, расположенный в Тианетском муниципалитете. Расположенный на высокой горе у реки Иори он состоит из замка и купольной двенадцатиугольной церкви, датируемой X веком, а также еще одной небольшой зальной церкви и некоторых других вспомогательных сооружений. Все строения внутри комплекса находятся в полуразрушенном состоянии или значительно повреждены. Все они занесены в список недвижимых памятников культуры национального значения Грузии.Глава ведомства посетила крепость, чтобы ознакомиться с состоянием замкового комплекса вместе с епископом Тианети и Пшав-Хевсурети, преподобным Микаэлом, директором Национального Агентство охраны культурного наследия Николозом Азнаурашвили и архитектором-реставраторм Нико Зазунишвили.Цулукиани получила информацию о тяжелом состоянии особо важной крепости Бочорма и церкви Святого Георгия, восстановительные работы над которыми не проводились после 90-х годов.В процесс будет активно подключено Агентство по охране культурного наследия страны. При этом, как отметила министр, сотрудничество церкви и государства очень важно для проектов такого масштаба.История крепостиДревняя крепость Бочорма расположена на горной вершине на высоте более 1 300 метров над уровнем моря в ущелье реки Иори (Кахети) на трассе Уджарма-Тианети. Первоначально она называлась "Мать-крепость" (Деда-цихе), затем Вечорма и, наконец, Бочорма. В X веке крепость Бочорма была важным политическим центром Кахетинского царства. Сегодня это древнее сооружение в руинах. В лучшие времена крепость представляла собой весьма серьезную силу. Во времена грузинского царя Ираклия II крепость была восстановлена и защищала подходы к региону вплоть до конца XVIII века.Крепость Бочорма состояла из двух частей – внешней и внутренней. Во внутренней части сохранилась церковь Святого Георгия (X век), где на стенах можно увидеть фрагменты росписи, датируемые XII веком, и иконостас XVIII века. Также там можно встретить остатки других построек хозяйственного и оборонительного назначения. Развалины внешней части крепости дошли до нас в виде разрушившихся стен и башен, с которых открывается впечатляющий вид на окрестности.
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памятник, тея цулукиани, национальное агентство охраны культурного наследия, тианети, кахети, культура, новости

В Грузии восстановят крепость Бочорма

15:41 23.07.2022
© Sputnik / Vladimir UmikashviliКрепость Бочорма
Крепость Бочорма - Sputnik Грузия, 1920, 23.07.2022
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Крепость Бочорма – средневековый архитектурный комплекс в Восточной Грузии
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. В средневековом архитектурном комплексе-крепости Бочорма проведут консервационные и восстановительные работы, заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.
Крепость Бочорма – средневековый архитектурный комплекс в Восточной Грузии, расположенный в Тианетском муниципалитете. Расположенный на высокой горе у реки Иори он состоит из замка и купольной двенадцатиугольной церкви, датируемой X веком, а также еще одной небольшой зальной церкви и некоторых других вспомогательных сооружений.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВизит министра культуры Теи Цулукиани в крепость Бочорма
Визит министра культуры Теи Цулукиани в крепость Бочорма - Sputnik Грузия, 1920, 23.07.2022
Визит министра культуры Теи Цулукиани в крепость Бочорма
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Все строения внутри комплекса находятся в полуразрушенном состоянии или значительно повреждены. Все они занесены в список недвижимых памятников культуры национального значения Грузии.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВизит министра культуры Теи Цулукиани в крепость Бочорма
Визит министра культуры Теи Цулукиани в крепость Бочорма - Sputnik Грузия, 1920, 23.07.2022
Визит министра культуры Теи Цулукиани в крепость Бочорма
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Глава ведомства посетила крепость, чтобы ознакомиться с состоянием замкового комплекса вместе с епископом Тианети и Пшав-Хевсурети, преподобным Микаэлом, директором Национального Агентство охраны культурного наследия Николозом Азнаурашвили и архитектором-реставраторм Нико Зазунишвили.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВизит министра культуры Теи Цулукиани в крепость Бочорма
Визит министра культуры Теи Цулукиани в крепость Бочорма - Sputnik Грузия, 1920, 23.07.2022
Визит министра культуры Теи Цулукиани в крепость Бочорма
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Цулукиани получила информацию о тяжелом состоянии особо важной крепости Бочорма и церкви Святого Георгия, восстановительные работы над которыми не проводились после 90-х годов.

"Была достигнута договоренность о том, что в целях сохранения Бочормского замкового комплекса, памятника культурного наследия национального значения, в течение нескольких лет будут проводиться консервационные и реставрационные работы", – говорится в сообщении ведомства.

В процесс будет активно подключено Агентство по охране культурного наследия страны. При этом, как отметила министр, сотрудничество церкви и государства очень важно для проектов такого масштаба.

История крепости

Древняя крепость Бочорма расположена на горной вершине на высоте более 1 300 метров над уровнем моря в ущелье реки Иори (Кахети) на трассе Уджарма-Тианети. Первоначально она называлась "Мать-крепость" (Деда-цихе), затем Вечорма и, наконец, Бочорма.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliКрепость Бочорма
Крепость Бочорма - Sputnik Грузия, 1920, 23.07.2022
Крепость Бочорма
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В X веке крепость Бочорма была важным политическим центром Кахетинского царства. Сегодня это древнее сооружение в руинах. В лучшие времена крепость представляла собой весьма серьезную силу. Во времена грузинского царя Ираклия II крепость была восстановлена и защищала подходы к региону вплоть до конца XVIII века.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliКрепость Бочорма
Крепость Бочорма - Sputnik Грузия, 1920, 23.07.2022
Крепость Бочорма
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Крепость Бочорма состояла из двух частей – внешней и внутренней. Во внутренней части сохранилась церковь Святого Георгия (X век), где на стенах можно увидеть фрагменты росписи, датируемые XII веком, и иконостас XVIII века. Также там можно встретить остатки других построек хозяйственного и оборонительного назначения.
Развалины внешней части крепости дошли до нас в виде разрушившихся стен и башен, с которых открывается впечатляющий вид на окрестности.
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