Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220723/v-ssha-zafiksirovali-sluchai-zarazheniya-detey-ospoy-obezyan-268804428.html
В США зафиксировали случаи заражения детей оспой обезьян
В США зафиксировали случаи заражения детей оспой обезьян
Дети скорее всего заразились дома, отмечают врачи 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T22:28+0400
2022-07-23T22:28+0400
оспа обезьян
всемирная организация здравоохранения
сша
калифорния
вашингтон
общество
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248984904_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_86a898dbaac9d745cb0b85152deb00af.jpg
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Американские медики зарегистрировали два случая заражения оспой обезьян среди детей, сообщила глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний CDC Рошель Валенски в интервью газете The Washington Post.По информации СМИ, один ребенок находится в Калифорнии, второй – младенец в Вашингтоне, он не живет в США. Отмечается, что дети, скорее всего, заразились дома.Розамунд Льюис, глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям ранее заявила, что вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов в возрасте 18-19 лет все еще открыт, тогда как дети младшего возраста, вероятно, заражаются из-за "воздействия в домашних условиях".По данным ВОЗ, около 14 тысяч случаев инфицирования зарегистрировали в более чем 70 странах. Наибольшее количество заражений выявляют в Европе.Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают через несколько недель, но у некоторых возможны осложнения.Первые признаки оспы обезьян – это лихорадка, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Порой может развиться сыпь, сначала на лице, затем на других частях тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
сша
калифорния
вашингтон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248984904_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_e62daeeb0422116e9c467a72152c76a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
оспа обезьян, всемирная организация здравоохранения, сша, калифорния, вашингтон, общество, в мире, новости

В США зафиксировали случаи заражения детей оспой обезьян

22:28 23.07.2022
© photo: AFP 2020 / ANGELA WEISSЛюди смотрят на небоскребы Нью-Йорка США
Люди смотрят на небоскребы Нью-Йорка США - Sputnik Грузия, 1920, 23.07.2022
© photo: AFP 2020 / ANGELA WEISS
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Дети скорее всего заразились дома, отмечают врачи
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Американские медики зарегистрировали два случая заражения оспой обезьян среди детей, сообщила глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний CDC Рошель Валенски в интервью газете The Washington Post.

"Сейчас мы выявили два случая заражения детей... Я также должна отметить, что немаловажно, у этих детей все хорошо", – цитирует ее издание.

По информации СМИ, один ребенок находится в Калифорнии, второй – младенец в Вашингтоне, он не живет в США. Отмечается, что дети, скорее всего, заразились дома.
Розамунд Льюис, глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям ранее заявила, что вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов в возрасте 18-19 лет все еще открыт, тогда как дети младшего возраста, вероятно, заражаются из-за "воздействия в домашних условиях".
По данным ВОЗ, около 14 тысяч случаев инфицирования зарегистрировали в более чем 70 странах. Наибольшее количество заражений выявляют в Европе.
Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают через несколько недель, но у некоторых возможны осложнения.
Первые признаки оспы обезьян – это лихорадка, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Порой может развиться сыпь, сначала на лице, затем на других частях тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0