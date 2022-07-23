https://sputnik-georgia.ru/20220723/v-ssha-zafiksirovali-sluchai-zarazheniya-detey-ospoy-obezyan-268804428.html

В США зафиксировали случаи заражения детей оспой обезьян

В США зафиксировали случаи заражения детей оспой обезьян

Дети скорее всего заразились дома, отмечают врачи 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T22:28+0400

2022-07-23T22:28+0400

2022-07-23T22:28+0400

оспа обезьян

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Американские медики зарегистрировали два случая заражения оспой обезьян среди детей, сообщила глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний CDC Рошель Валенски в интервью газете The Washington Post.По информации СМИ, один ребенок находится в Калифорнии, второй – младенец в Вашингтоне, он не живет в США. Отмечается, что дети, скорее всего, заразились дома.Розамунд Льюис, глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям ранее заявила, что вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов в возрасте 18-19 лет все еще открыт, тогда как дети младшего возраста, вероятно, заражаются из-за "воздействия в домашних условиях".По данным ВОЗ, около 14 тысяч случаев инфицирования зарегистрировали в более чем 70 странах. Наибольшее количество заражений выявляют в Европе.Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают через несколько недель, но у некоторых возможны осложнения.Первые признаки оспы обезьян – это лихорадка, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Порой может развиться сыпь, сначала на лице, затем на других частях тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

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оспа обезьян, всемирная организация здравоохранения, сша, калифорния, вашингтон, общество, в мире, новости