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В Тбилиси стартовал проект "Кино везде"
В Тбилиси стартовал проект "Кино везде"
Цель проекта – восстановить забытую традицию кинопоказов под открытым небом 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T14:25+0400
2022-07-23T14:25+0400
2022-07-23T14:54+0400
грузинское кино
грузия
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Проект "Кино везде", в рамках которого зрителям будут показывать кинофильмы в открытых пространствах в разных районах Тбилиси, стартовал и в районе Глдани.Цель проекта – восстановить забытую традицию кинопоказов под открытым небом и активизировать культурную жизнь во всех районах столицы. Проект начался по инициативе заместителя председателя тбилисского Горсобрания Тинатин Ниблошвили, при поддержке мэрии и в партнерстве с Национальным центром кинематографии Грузии.Первый показ прошел в сквере Глданского района, где показали фильм Левана Когуашвили "Слепые свидания"."Как вы знаете, грузинское кино является частью грузинской культуры. Наш новый проект направлен на популяризацию грузинского кино и, в то же время, на повышение осведомленности в этом направлении", – говорится в сообщении авторов проекта. Организаторы мероприятия напоминают, что все отрасли пережили очень тяжелые дни во время пандемии, и кинематограф не стал исключением. "Пандемия коснулась не только актеров и режиссеров, но и зрителей, у которых не было возможности посмотреть фильмы в кинотеатрах", – сказала Тинатин Ниблошвили.В рамках проекта покажут фильмы современных грузинских режиссеров, а также выдающиеся произведения классиков грузинского кино, восстановленные в цифровом формате Национальным киноцентром и Нацархивом Грузии.Ожидается, что проект продлится до конца сентября и охватит все десять районов столицы.
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грузинское кино, грузия, культура, новости, сакребуло тбилиси
В Тбилиси стартовал проект "Кино везде"
14:25 23.07.2022 (обновлено: 14:54 23.07.2022)
Цель проекта – восстановить забытую традицию кинопоказов под открытым небом
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Проект "Кино везде", в рамках которого зрителям будут показывать кинофильмы в открытых пространствах в разных районах Тбилиси, стартовал и в районе Глдани.
Цель проекта – восстановить забытую традицию кинопоказов под открытым небом и активизировать культурную жизнь во всех районах столицы.
Проект начался по инициативе заместителя председателя тбилисского Горсобрания Тинатин Ниблошвили, при поддержке мэрии и в партнерстве с Национальным центром кинематографии Грузии.
Первый показ прошел в сквере Глданского района, где показали фильм Левана Когуашвили "Слепые свидания".
"Как вы знаете, грузинское кино является частью грузинской культуры. Наш новый проект направлен на популяризацию грузинского кино и, в то же время, на повышение осведомленности в этом направлении", – говорится в сообщении авторов проекта.
Организаторы мероприятия напоминают, что все отрасли пережили очень тяжелые дни во время пандемии, и кинематограф не стал исключением. "Пандемия коснулась не только актеров и режиссеров, но и зрителей, у которых не было возможности посмотреть фильмы в кинотеатрах", – сказала Тинатин Ниблошвили.
В рамках проекта покажут фильмы современных грузинских режиссеров, а также выдающиеся произведения классиков грузинского кино, восстановленные в цифровом формате Национальным киноцентром и Нацархивом Грузии.
Ожидается, что проект продлится до конца сентября и охватит все десять районов столицы.