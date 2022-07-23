https://sputnik-georgia.ru/20220723/v-tbilisi-startoval-proekt-kino-vezde-268795307.html

В Тбилиси стартовал проект "Кино везде"

В Тбилиси стартовал проект "Кино везде"

Цель проекта – восстановить забытую традицию кинопоказов под открытым небом 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T14:25+0400

2022-07-23T14:25+0400

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грузинское кино

грузия

культура

новости

сакребуло тбилиси

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Проект "Кино везде", в рамках которого зрителям будут показывать кинофильмы в открытых пространствах в разных районах Тбилиси, стартовал и в районе Глдани.Цель проекта – восстановить забытую традицию кинопоказов под открытым небом и активизировать культурную жизнь во всех районах столицы. Проект начался по инициативе заместителя председателя тбилисского Горсобрания Тинатин Ниблошвили, при поддержке мэрии и в партнерстве с Национальным центром кинематографии Грузии.Первый показ прошел в сквере Глданского района, где показали фильм Левана Когуашвили "Слепые свидания"."Как вы знаете, грузинское кино является частью грузинской культуры. Наш новый проект направлен на популяризацию грузинского кино и, в то же время, на повышение осведомленности в этом направлении", – говорится в сообщении авторов проекта. Организаторы мероприятия напоминают, что все отрасли пережили очень тяжелые дни во время пандемии, и кинематограф не стал исключением. "Пандемия коснулась не только актеров и режиссеров, но и зрителей, у которых не было возможности посмотреть фильмы в кинотеатрах", – сказала Тинатин Ниблошвили.В рамках проекта покажут фильмы современных грузинских режиссеров, а также выдающиеся произведения классиков грузинского кино, восстановленные в цифровом формате Национальным киноцентром и Нацархивом Грузии.Ожидается, что проект продлится до конца сентября и охватит все десять районов столицы.

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грузинское кино, грузия, культура, новости, сакребуло тбилиси