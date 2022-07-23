https://sputnik-georgia.ru/20220723/vardavar-2022-kak-otmechayut-samyy-mokryy-prazdnik-268784551.html

Вардавар 2022: как отмечают самый мокрый праздник?

Вардавар 2022: как отмечают самый мокрый праздник?

Вардавар или Преображение Господне Армянская Апостольская церковь в 2022-м празднует 24 июля – это праздник, в котором тесно переплелись народные и церковные традиции

2022-07-23T21:49+0400

2022-07-23T21:49+0400

2022-07-23T21:49+0400

общество

справки

праздник

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В Вардавар по традиции все обливают друг друга водой, поэтому торжество называют еще и самым мокрым праздником.Как отмечают Вардавар или самый мокрый праздник в 2022-м, читайте в материале Sputnik Грузия.Как отмечают ВардаварВардавар – самый большой летний праздник, который отмечают весело и шумно, с песнями, танцами, играми и, конечно же, обливанием водой.Вардавар начинают отмечать с раннего утра. В праздник по традиции встречных "приветствуют", обливая их водой из подручных средств – ковшей, ведер, водных пистолетов и так далее.В водных "баталиях", которые разыгрываются повсюду, участвуют все, невзирая на пол, возраст и общественное положение.Люди поливают друг друга во двориках, на улицах и площадях армянских городов и деревень. Наибольшую радость такая игра, естественно, приносит детворе, которая резвится от души.К наземным сражения присоединяются жители многоэтажек – они поливают всех и вся с балконов или из окон домов. Обижаться или проявлять неудовольствие в Вардавар – плохая примета. По преданию, вода в праздник обладает целебной силой.В самый веселый и мокрый праздник равнодушным и сухим не остается никто. Вардавар обычно отмечают в разгар лета, так что "охлаждающий душ" приходится по душе даже тем, кто принимать на улице водные процедуры не планировал.Есть традиция дарить в Вардавар друг другу розы. Влюбленные юноши обычно в праздник пускали в небо голубей и готовились осенью справлять свадьбу, если птица три раза кружилась вокруг дома избранницы.В древние времена в Вардавар отправлялись в паломничество в монастырь Ованаванк в Лори (на территории Армении) и в монастырь Сурб Карапет в Муше (на территории современной Турции).С 2014 года по традиции проводится международный фестиваль "Вардавар" у стен церковных комплексов Гарни и Гегард – величайших архитектурных памятников Армении.Вардавар – праздник нового урожай яблок, которые считают символ плодородия и любви. Вардавар также считают праздником кузнецов и канатоходцев.По приметам яблоки можно было есть только после празднования Вардавар. В народе считали, что такой обычай приносит счастье.Материал подготовлен на основе открытых источников

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общество, справки , праздник