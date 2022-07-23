https://sputnik-georgia.ru/20220723/vnimanie-avtomobilisty-drift-v-gruzii-budet-vne-zakona-268802212.html

Внимание, автомобилисты: дрифт в Грузии будет вне закона

Внимание, автомобилисты: дрифт в Грузии будет вне закона

Жители крупных городов не раз жаловались на увлекающихся дрифтом водителей, не дававших спать по ночам 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T16:15+0400

2022-07-23T16:15+0400

2022-07-23T16:18+0400

дрифт

грузия

новости

общество

автомобили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24689/14/246891491_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_51afdb633859ae6d3454de42ce09db8d.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. В Грузии дрифт на улицах станет административным правонарушением, говорится в проекте, подготовленном МВД страны.Жители окраинных районов Тбилиси и других крупных городов не раз жаловались в соцсетях на увлекающихся дрифтом водителей, которые не давали спать по ночам.Согласно подготовленному МВД Грузии законопроекту, дрифт – техника прохождения поворотов или движение по кругу с использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории – будет караться штрафом в размере 300 лари.А вот дрифт, повлекший причинение ущерба, будет наказываться штрафом в размере 500 лари. При этом в случае фиксирования нарушения патрульной полиции, с нарушителей спишут еще и баллы с водительских прав.В Грузии действует система баллов – на водительские права в начале года начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита баллов автомобилист лишается прав.За первый квартал 2022 года из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 74 875 водителей. Полную сумму баллов израсходовали и лишились прав 6 водителей.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дрифт, грузия, новости, общество, автомобили