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Внимание, автомобилисты: дрифт в Грузии будет вне закона
Внимание, автомобилисты: дрифт в Грузии будет вне закона
Жители крупных городов не раз жаловались на увлекающихся дрифтом водителей, не дававших спать по ночам 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T16:15+0400
2022-07-23T16:15+0400
2022-07-23T16:18+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. В Грузии дрифт на улицах станет административным правонарушением, говорится в проекте, подготовленном МВД страны.Жители окраинных районов Тбилиси и других крупных городов не раз жаловались в соцсетях на увлекающихся дрифтом водителей, которые не давали спать по ночам.Согласно подготовленному МВД Грузии законопроекту, дрифт – техника прохождения поворотов или движение по кругу с использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории – будет караться штрафом в размере 300 лари.А вот дрифт, повлекший причинение ущерба, будет наказываться штрафом в размере 500 лари. При этом в случае фиксирования нарушения патрульной полиции, с нарушителей спишут еще и баллы с водительских прав.В Грузии действует система баллов – на водительские права в начале года начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита баллов автомобилист лишается прав.За первый квартал 2022 года из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 74 875 водителей. Полную сумму баллов израсходовали и лишились прав 6 водителей.
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дрифт, грузия, новости, общество, автомобили
Внимание, автомобилисты: дрифт в Грузии будет вне закона
16:15 23.07.2022 (обновлено: 16:18 23.07.2022)
Жители крупных городов не раз жаловались на увлекающихся дрифтом водителей, не дававших спать по ночам
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. В Грузии дрифт на улицах станет административным правонарушением, говорится в проекте, подготовленном МВД страны.
Жители окраинных районов Тбилиси и других крупных городов не раз жаловались в соцсетях на увлекающихся дрифтом водителей, которые не давали спать по ночам.
Согласно подготовленному МВД Грузии законопроекту, дрифт – техника прохождения поворотов или движение по кругу с использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории – будет караться штрафом в размере 300 лари.
А вот дрифт, повлекший причинение ущерба, будет наказываться штрафом в размере 500 лари. При этом в случае фиксирования нарушения патрульной полиции, с нарушителей спишут еще и баллы с водительских прав.
В Грузии действует система баллов – на водительские права в начале года начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита баллов автомобилист лишается прав.
За первый квартал 2022 года из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 74 875 водителей. Полную сумму баллов израсходовали и лишились прав 6 водителей.