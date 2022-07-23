https://sputnik-georgia.ru/20220723/voennyy-ekspert-rasskazal-pochemu-nemetskaya-pomosch-ukraine---eto-plokho-268805864.html

Военный эксперт рассказал, почему немецкая помощь Украине - это плохо

Военный эксперт рассказал, почему немецкая помощь Украине - это плохо

Решение Германии начать поставки Украине своих танков Leopard 2 лишь с апреля будущего года, причем всего по одному танку ежемесячно, не только никак не... 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T17:21+0400

2022-07-23T17:21+0400

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Об этом, а также о поставке Киеву Западом устаревших систем ЗРК, посещении министром обороны России командных пунктов российской группировки войск в Донбассе и вечно переносящемся контрнаступлении Украины в студии "Sputnik на русском" поговорили с военным экспертом Александром Хроленко в новом выпуске программы "Время Ч".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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