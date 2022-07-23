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Запад занял ведущие позиции в мире за счет грабежа других народов - Путин
Запад занял ведущие позиции в мире за счет грабежа других народов - Путин
Идея тотального доминирования "золотого миллиарда" носит расистский и неоколониальный характер, делит народы на первый и второй сорт. Об этом заявил президент... 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T11:47+0400
2022-07-23T11:47+0400
2022-07-23T11:47+0400
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Главные заявления президента РФ: - Запад не может предложить свою модель будущего.- В мировой истории наступает новая эпоха: высокую динамику роста могут показать только подлинно суверенные государства.- Однополярное мироустройство было тормозом для развития, идея доминирования "Золотого миллиарда" носит расистский и неоколониальный характер.
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видео, владимир путин, россия, мультимедиа, политика, видео
Запад занял ведущие позиции в мире за счет грабежа других народов - Путин
Идея тотального доминирования "золотого миллиарда" носит расистский и неоколониальный характер, делит народы на первый и второй сорт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени"
Главные заявления президента РФ:
- Запад не может предложить свою модель будущего.
- В мировой истории наступает новая эпоха: высокую динамику роста могут показать только подлинно суверенные государства.
- Однополярное мироустройство было тормозом для развития, идея доминирования "Золотого миллиарда" носит расистский и неоколониальный характер.