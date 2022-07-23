https://sputnik-georgia.ru/20220723/zapad-zanyal-veduschie-pozitsii-v-mire-za-schet-grabezha-drugikh-narodov---putin-268799037.html

Запад занял ведущие позиции в мире за счет грабежа других народов - Путин

Запад занял ведущие позиции в мире за счет грабежа других народов - Путин

Идея тотального доминирования "золотого миллиарда" носит расистский и неоколониальный характер, делит народы на первый и второй сорт. Об этом заявил президент... 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T11:47+0400

2022-07-23T11:47+0400

2022-07-23T11:47+0400

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Главные заявления президента РФ: - Запад не может предложить свою модель будущего.- В мировой истории наступает новая эпоха: высокую динамику роста могут показать только подлинно суверенные государства.- Однополярное мироустройство было тормозом для развития, идея доминирования "Золотого миллиарда" носит расистский и неоколониальный характер.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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