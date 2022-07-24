https://sputnik-georgia.ru/20220724/bezzhalostnaya-zhara---anomalno-vysokie-temperatury-priveli-k-gibeli-soten-lyudey-v-evrope-268825971.html

Безжалостная жара - аномально высокие температуры привели к гибели сотен людей в Европе

Безжалостная жара - аномально высокие температуры привели к гибели сотен людей в Европе

Власти во Франции ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны 24.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-24T14:36+0400

2022-07-24T14:36+0400

2022-07-24T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Аномальная жара в Португалии и Испании привела к гибели по меньшей мере 1 700 человек, говорится в опубликованном в пятницу заявлении главы Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге на сайте ведомства.Как отметил Клюге, он обеспокоен тем, что лесные пожары сейчас происходят даже далеко на севере, в Скандинавии, на этой неделе пожары в Лондоне уничтожили 41 дом.Власти во Франции ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны из-за сильной жары и засухи, сообщил телеканал BFMTV.Большая часть территории Франции страдает от сильной засухи. По данным телеканала, нехватка воды сильнее всего затронула регионы Пеи-де-ла-Луар и Пуату-Шарант на западе страны. Как отмечает телеканал, причиной нехватки воды стала аномально сухая и жаркая погода в течение нескольких недель, а также небольшое количество осадков в зимний период, которое не позволило пополнить запасы воды.Смертельная жара душит в объятиях Европу >>На данный момент предупреждения об опасной засухе и распоряжения об ограничении использования воды получили жители 88 департаментов Франции, в частности гражданам запрещено поливать сад днем.Сорокаградусная жара будет стоять в Греции несколько дней, сообщила Национальная метеорологическая служба EMY.В начале недели в Греции температура воздуха была на уровне 30 градусов, несколько дней назад температура повысилась до 33-35 градусов.Невыносимая жара в Испании: погибли свыше 200 человек >>"Горячие воздушные массы из Западной Европы и с побережья северной Африки, перемещающиеся в наш регион, приведут к повышению температуры в течение следующих нескольких дней на большей части территории страны. Пострадают в основном западные, центральные и северные районы страны, а также острова юго-востока Эгейского моря и Додеканес", - сообщила метеослужба.В ряде европейских стран в последнее время установилась аномально жаркая погода. Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански заявлял, что аномально высокая температура воздуха в Европе сохранится до середины следующей недели.

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