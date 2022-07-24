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Для жителей и гостей курорта Кобулети открылся новый бульвар
Для жителей и гостей курорта Кобулети открылся новый бульвар
На береговой линии протяженностью до одного километра от реки Ачква до реки Кинтриши был организован бульвар 24.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-24T17:38+0400
2022-07-24T17:38+0400
2022-07-24T17:38+0400
грузия
новости
экономика
ираклий карселадзе
торнике рижвадзе
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кобулети
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Работы по восстановлению и благоустройству нового бульвара в Кобулети (Аджария) завершены, и с сегодняшнего дня он сможет принимать посетителей, информацию распространяет правительство Аджарской АР.Новый бульвар Кобулети официально открыли министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе и глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.Работы по восстановлению и благоустройству береговой линии в Кобулети начались летом 2021 года в рамках программы премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили "Обновленные регионы". Стоимость работ составила более 8 миллионов лари.Согласно проекту, на береговой линии протяженностью до одного км от реки Ачква до реки Кинтриши был организован бульвар. По всей длине бульвара построены велосипедная дорожка шириной 2,5 метра и пешеходная дорожка шириной четыре метра.Вблизи пешеходной дорожки обустроены рекреационная и коммерческая зоны. На детских развлекательных площадках были установлены аттракционы, а в спортивной зоне устроены площадки для волейбола и футбола на песке. Для соединения со старым бульваром построен пешеходный мост.По сообщению пресс-службы, первый этап программы "Обновленные регионы" находится на стадии завершения в 63 муниципалитетах страны. Восстанавливается более 500 зданий и около 80 парков и скверов.Четырехлетняя программа "Обновленные регионы" стартовала в 2021 году по инициативе премьер-министра Грузии. Проекты в рамках программы отбирались при непосредственном участии районов.Ориентировочная стоимость первого этапа программы составила 500 миллионов лари. В некоторых муниципалитетах уже начаты работы по осуществлению второго этапа программы.
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грузия, новости, экономика, ираклий карселадзе, торнике рижвадзе, аджария, кобулети
Для жителей и гостей курорта Кобулети открылся новый бульвар
На береговой линии протяженностью до одного километра от реки Ачква до реки Кинтриши был организован бульвар
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Работы по восстановлению и благоустройству нового бульвара в Кобулети (Аджария) завершены, и с сегодняшнего дня он сможет принимать посетителей, информацию распространяет правительство Аджарской АР.
Новый бульвар Кобулети официально открыли министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе и глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Работы по восстановлению и благоустройству береговой линии в Кобулети начались летом 2021 года в рамках программы премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили "Обновленные регионы". Стоимость работ составила более 8 миллионов лари.
Согласно проекту, на береговой линии протяженностью до одного км от реки Ачква до реки Кинтриши был организован бульвар. По всей длине бульвара построены велосипедная дорожка шириной 2,5 метра и пешеходная дорожка шириной четыре метра.
Вблизи пешеходной дорожки обустроены рекреационная и коммерческая зоны. На детских развлекательных площадках были установлены аттракционы, а в спортивной зоне устроены площадки для волейбола и футбола на песке. Для соединения со старым бульваром построен пешеходный мост.
По сообщению пресс-службы, первый этап программы "Обновленные регионы" находится на стадии завершения в 63 муниципалитетах страны. Восстанавливается более 500 зданий и около 80 парков и скверов.
Четырехлетняя программа "Обновленные регионы" стартовала в 2021 году по инициативе премьер-министра Грузии. Проекты в рамках программы отбирались при непосредственном участии районов.
Ориентировочная стоимость первого этапа программы составила 500 миллионов лари. В некоторых муниципалитетах уже начаты работы по осуществлению второго этапа программы.