https://sputnik-georgia.ru/20220724/dlya-zhiteley-i-gostey-kurorta-kobuleti-otkrylsya-novyy-bulvar-268832615.html

Для жителей и гостей курорта Кобулети открылся новый бульвар

Для жителей и гостей курорта Кобулети открылся новый бульвар

На береговой линии протяженностью до одного километра от реки Ачква до реки Кинтриши был организован бульвар 24.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-24T17:38+0400

2022-07-24T17:38+0400

2022-07-24T17:38+0400

грузия

новости

экономика

ираклий карселадзе

торнике рижвадзе

аджария

кобулети

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Работы по восстановлению и благоустройству нового бульвара в Кобулети (Аджария) завершены, и с сегодняшнего дня он сможет принимать посетителей, информацию распространяет правительство Аджарской АР.Новый бульвар Кобулети официально открыли министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе и глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.Работы по восстановлению и благоустройству береговой линии в Кобулети начались летом 2021 года в рамках программы премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили "Обновленные регионы". Стоимость работ составила более 8 миллионов лари.Согласно проекту, на береговой линии протяженностью до одного км от реки Ачква до реки Кинтриши был организован бульвар. По всей длине бульвара построены велосипедная дорожка шириной 2,5 метра и пешеходная дорожка шириной четыре метра.Вблизи пешеходной дорожки обустроены рекреационная и коммерческая зоны. На детских развлекательных площадках были установлены аттракционы, а в спортивной зоне устроены площадки для волейбола и футбола на песке. Для соединения со старым бульваром построен пешеходный мост.По сообщению пресс-службы, первый этап программы "Обновленные регионы" находится на стадии завершения в 63 муниципалитетах страны. Восстанавливается более 500 зданий и около 80 парков и скверов.Четырехлетняя программа "Обновленные регионы" стартовала в 2021 году по инициативе премьер-министра Грузии. Проекты в рамках программы отбирались при непосредственном участии районов.Ориентировочная стоимость первого этапа программы составила 500 миллионов лари. В некоторых муниципалитетах уже начаты работы по осуществлению второго этапа программы.

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грузия, новости, экономика, ираклий карселадзе, торнике рижвадзе, аджария, кобулети