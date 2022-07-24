Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220724/dlya-zhiteley-i-gostey-kurorta-kobuleti-otkrylsya-novyy-bulvar-268832615.html
Для жителей и гостей курорта Кобулети открылся новый бульвар
Для жителей и гостей курорта Кобулети открылся новый бульвар
На береговой линии протяженностью до одного километра от реки Ачква до реки Кинтриши был организован бульвар 24.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-24T17:38+0400
2022-07-24T17:38+0400
грузия
новости
экономика
ираклий карселадзе
торнике рижвадзе
аджария
кобулети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268831961_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_707d4d569b5771abbff540b323d89279.jpg
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Работы по восстановлению и благоустройству нового бульвара в Кобулети (Аджария) завершены, и с сегодняшнего дня он сможет принимать посетителей, информацию распространяет правительство Аджарской АР.Новый бульвар Кобулети официально открыли министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе и глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.Работы по восстановлению и благоустройству береговой линии в Кобулети начались летом 2021 года в рамках программы премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили "Обновленные регионы". Стоимость работ составила более 8 миллионов лари.Согласно проекту, на береговой линии протяженностью до одного км от реки Ачква до реки Кинтриши был организован бульвар. По всей длине бульвара построены велосипедная дорожка шириной 2,5 метра и пешеходная дорожка шириной четыре метра.Вблизи пешеходной дорожки обустроены рекреационная и коммерческая зоны. На детских развлекательных площадках были установлены аттракционы, а в спортивной зоне устроены площадки для волейбола и футбола на песке. Для соединения со старым бульваром построен пешеходный мост.По сообщению пресс-службы, первый этап программы "Обновленные регионы" находится на стадии завершения в 63 муниципалитетах страны. Восстанавливается более 500 зданий и около 80 парков и скверов.Четырехлетняя программа "Обновленные регионы" стартовала в 2021 году по инициативе премьер-министра Грузии. Проекты в рамках программы отбирались при непосредственном участии районов.Ориентировочная стоимость первого этапа программы составила 500 миллионов лари. В некоторых муниципалитетах уже начаты работы по осуществлению второго этапа программы.
аджария
кобулети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268831961_162:0:1602:1080_1920x0_80_0_0_5fee84027d2c692a05eacd8723e6d4e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, ираклий карселадзе, торнике рижвадзе, аджария, кобулети

Для жителей и гостей курорта Кобулети открылся новый бульвар

17:38 24.07.2022
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Новый бульвар в Кобулети
Новый бульвар в Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 24.07.2022
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Подписаться на
Yandex newsTelegram
На береговой линии протяженностью до одного километра от реки Ачква до реки Кинтриши был организован бульвар
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Работы по восстановлению и благоустройству нового бульвара в Кобулети (Аджария) завершены, и с сегодняшнего дня он сможет принимать посетителей, информацию распространяет правительство Аджарской АР.
Новый бульвар Кобулети официально открыли министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе и глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Работы по восстановлению и благоустройству береговой линии в Кобулети начались летом 2021 года в рамках программы премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили "Обновленные регионы". Стоимость работ составила более 8 миллионов лари.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Новый бульвар в Кобулети
Новый бульвар в Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 24.07.2022
Новый бульвар в Кобулети
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Согласно проекту, на береговой линии протяженностью до одного км от реки Ачква до реки Кинтриши был организован бульвар. По всей длине бульвара построены велосипедная дорожка шириной 2,5 метра и пешеходная дорожка шириной четыре метра.
Вблизи пешеходной дорожки обустроены рекреационная и коммерческая зоны. На детских развлекательных площадках были установлены аттракционы, а в спортивной зоне устроены площадки для волейбола и футбола на песке. Для соединения со старым бульваром построен пешеходный мост.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Новый бульвар в Кобулети
Новый бульвар в Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 24.07.2022
Новый бульвар в Кобулети
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
По сообщению пресс-службы, первый этап программы "Обновленные регионы" находится на стадии завершения в 63 муниципалитетах страны. Восстанавливается более 500 зданий и около 80 парков и скверов.
Четырехлетняя программа "Обновленные регионы" стартовала в 2021 году по инициативе премьер-министра Грузии. Проекты в рамках программы отбирались при непосредственном участии районов.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Новый бульвар в Кобулети
Новый бульвар в Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 24.07.2022
Новый бульвар в Кобулети
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Ориентировочная стоимость первого этапа программы составила 500 миллионов лари. В некоторых муниципалитетах уже начаты работы по осуществлению второго этапа программы.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0