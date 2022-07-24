https://sputnik-georgia.ru/20220724/gruzinskiy-grossmeyster-pereizbran-na-post-prezidenta-evropeyskogo-shakhmatnogo-soyuza-268822641.html

Грузинский гроссмейстер переизбран на пост президента Европейского шахматного союза

Грузинский гроссмейстер переизбран на пост президента Европейского шахматного союза

Азмайпарашвили возглавляет Европейский шахматный союз с 2014 года 24.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-24T12:02+0400

2022-07-24T12:02+0400

2022-07-24T12:02+0400

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зураб азмайпарашвили

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фиде

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузинский гроссмейстер Зураб Азмайпарашвили в третий раз подряд избран на пост президента Европейского шахматного союза (ECU) .На конгрессе ECU в Салониках присутствовали делегаты от Национальных шахматных федераций 49 стран Европы. Зураб Азмайпарашвили набрал 44 голоса. Два бюллетеня оказались незаполненными, а еще четыре были признаны недействительными.Он останется на посту президента до 2026 года.Заместителем Азмайпарашвили стала известная в прошлом латышская шахматистка, гроссмейстер среди женщин Дана Рейзниеце-Озола, вице-президентами исландский шахматист Гуннар Бьорнссон и английский шахматист, международный мастер Малкольм Пейн.Зураб Азмайпарашвили – бывший советский и грузинский шахматист, гроссмейстер (1988), чемпион Европы (2003), заслуженный тренер ФИДЕ (2004). В 2014 году в Тромсе (Норвегия) был избран президентом ECU.

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спорт, грузия, новости, зураб азмайпарашвили, шахматы, фиде