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Грузинский гроссмейстер переизбран на пост президента Европейского шахматного союза
Грузинский гроссмейстер переизбран на пост президента Европейского шахматного союза
Азмайпарашвили возглавляет Европейский шахматный союз с 2014 года 24.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-24T12:02+0400
2022-07-24T12:02+0400
2022-07-24T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузинский гроссмейстер Зураб Азмайпарашвили в третий раз подряд избран на пост президента Европейского шахматного союза (ECU) .На конгрессе ECU в Салониках присутствовали делегаты от Национальных шахматных федераций 49 стран Европы. Зураб Азмайпарашвили набрал 44 голоса. Два бюллетеня оказались незаполненными, а еще четыре были признаны недействительными.Он останется на посту президента до 2026 года.Заместителем Азмайпарашвили стала известная в прошлом латышская шахматистка, гроссмейстер среди женщин Дана Рейзниеце-Озола, вице-президентами исландский шахматист Гуннар Бьорнссон и английский шахматист, международный мастер Малкольм Пейн.Зураб Азмайпарашвили – бывший советский и грузинский шахматист, гроссмейстер (1988), чемпион Европы (2003), заслуженный тренер ФИДЕ (2004). В 2014 году в Тромсе (Норвегия) был избран президентом ECU.
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спорт, грузия, новости, зураб азмайпарашвили, шахматы, фиде
Грузинский гроссмейстер переизбран на пост президента Европейского шахматного союза
Азмайпарашвили возглавляет Европейский шахматный союз с 2014 года
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузинский гроссмейстер Зураб Азмайпарашвили в третий раз подряд избран на пост президента Европейского шахматного союза (ECU) .
На конгрессе ECU в Салониках присутствовали делегаты от Национальных шахматных федераций 49 стран Европы. Зураб Азмайпарашвили набрал 44 голоса. Два бюллетеня оказались незаполненными, а еще четыре были признаны недействительными.
Он останется на посту президента до 2026 года.
Заместителем Азмайпарашвили стала известная в прошлом латышская шахматистка, гроссмейстер среди женщин Дана Рейзниеце-Озола, вице-президентами исландский шахматист Гуннар Бьорнссон и английский шахматист, международный мастер Малкольм Пейн.
Зураб Азмайпарашвили – бывший советский и грузинский шахматист, гроссмейстер (1988), чемпион Европы (2003), заслуженный тренер ФИДЕ (2004). В 2014 году в Тромсе (Норвегия) был избран президентом ECU.