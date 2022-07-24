https://sputnik-georgia.ru/20220724/itogi-sovmestnoy-press-konferentsii-glav-mid-rossii-i-egipta---video-268835230.html

Итоги совместной пресс-конференции глав МИД России и Египта - видео

Итоги совместной пресс-конференции глав МИД России и Египта - видео

Российский министр иностранных дел провел совместную пресс-конференцию со своим египетским коллегой Самехом Шукри по итогам переговоров 24.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-24T15:45+0400

2022-07-24T15:45+0400

2022-07-24T21:45+0400

россия

египет

каир

сергей лавров

политика

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега глава МИД Египта Самех Шукри встретились вместе, чтобы обсудить повестку дальнейшего сотрудничества двух государств, а также обсудили важные вопросы в сфере торговли, экономики и культур.

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россия, видео, египет, каир, сергей лавров, политика