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Итоги совместной пресс-конференции глав МИД России и Египта - видео
Итоги совместной пресс-конференции глав МИД России и Египта - видео
Российский министр иностранных дел провел совместную пресс-конференцию со своим египетским коллегой Самехом Шукри по итогам переговоров 24.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-24T15:45+0400
2022-07-24T15:45+0400
2022-07-24T21:45+0400
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египет
каир
сергей лавров
политика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега глава МИД Египта Самех Шукри встретились вместе, чтобы обсудить повестку дальнейшего сотрудничества двух государств, а также обсудили важные вопросы в сфере торговли, экономики и культур.
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россия, видео, египет, каир, сергей лавров, политика
Итоги совместной пресс-конференции глав МИД России и Египта - видео
15:45 24.07.2022 (обновлено: 21:45 24.07.2022)
Российский министр иностранных дел провел совместную пресс-конференцию со своим египетским коллегой Самехом Шукри по итогам переговоров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега глава МИД Египта Самех Шукри встретились вместе, чтобы обсудить повестку дальнейшего сотрудничества двух государств, а также обсудили важные вопросы в сфере торговли, экономики и культур.