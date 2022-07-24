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Извержение вулкана произошло в Японии
Извержение вулкана произошло в Японии
Метеорологи предупреждают о риске падения крупных вулканических камней в радиусе 3 километров от кратера 24.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-24T18:19+0400
2022-07-24T18:19+0400
2022-07-24T18:23+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Извержение вулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю произошло вечером в воскресенье, в регионе повышен уровень опасности до максимального пятого, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.Извержение было зафиксировано в 20.05 по местному времени (14.05 мск), столб пепла и дыма поднимается на высоту 2,5 километра.Метеорологи предупреждают о риске падения крупных вулканических камней в радиусе 3 километров от кратера, где расположены, в частности, районы Аримура и Фурусато города Кагосима. Кроме этого, не исключается риск схода пирокластического потока, сообщило РИА Новости.В связи с этим для города Кагосима был повышен уровень опасности до максимального пятого, что предполагает эвакуацию из указанных зон.
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в мире, новости, происшествия, япония, извержение вулкана
Извержение вулкана произошло в Японии
18:19 24.07.2022 (обновлено: 18:23 24.07.2022)
Метеорологи предупреждают о риске падения крупных вулканических камней в радиусе 3 километров от кратера
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Извержение вулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю произошло вечером в воскресенье, в регионе повышен уровень опасности до максимального пятого, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.
Извержение было зафиксировано в 20.05 по местному времени (14.05 мск), столб пепла и дыма поднимается на высоту 2,5 километра.
Метеорологи предупреждают о риске падения крупных вулканических камней в радиусе 3 километров от кратера, где расположены, в частности, районы Аримура и Фурусато города Кагосима. Кроме этого, не исключается риск схода пирокластического потока, сообщило РИА Новости
.
В связи с этим для города Кагосима был повышен уровень опасности до максимального пятого, что предполагает эвакуацию из указанных зон.