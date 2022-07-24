https://sputnik-georgia.ru/20220724/kapello-sravnil-khvichu-kvaratskheliya-s-salakhom-268829363.html

Капелло сравнил Хвичу Кварацхелия с Салахом

Капелло сравнил Хвичу Кварацхелия с Салахом

"Наполи" удалось справиться со сложностями, осуществив перспективные трансферы, заявил итальянский специалист 24.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-24T15:09+0400

2022-07-24T15:09+0400

2022-07-24T15:22+0400

новости

спорт

хвича кварацхелия

неаполь

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/07/268302387_0:0:1441:810_1920x0_80_0_0_50f7a5198ce7d5adf48c06175afdeb10.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Известный итальянский футбольный тренер Фабио Капелло сравнил грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелия, играющего за итальянский "Наполи", с одним из лучших нападающих современного футбола, звездой английского "Ливерпуля" египтянином Махаммедом Салахом.Грузинский футболист в июле отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Официальная страница клуба уже поприветствовала 21-летнего футболиста и пожелала успехов. Первая тренировка Кварацхелия состоялась 5 июля.В интервью Corriere dello Sport легендарный тренер Фабио Капелло рассказал о "Наполи" и оценил трансферные перспективы команды.По его словам, тренер клуба Лучано Спаллетти оказался в очень сложной ситуации после того, как Калиду Кулибали, обеспечивающего солидность обороны, перешел в английский "Челси". Но ему удалось справиться со сложностями, осуществив перспективные трансферы.Хвича Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.

неаполь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, спорт, хвича кварацхелия, неаполь, грузия