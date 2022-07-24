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Капелло сравнил Хвичу Кварацхелия с Салахом
Капелло сравнил Хвичу Кварацхелия с Салахом
"Наполи" удалось справиться со сложностями, осуществив перспективные трансферы, заявил итальянский специалист 24.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-24T15:09+0400
2022-07-24T15:09+0400
2022-07-24T15:22+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Известный итальянский футбольный тренер Фабио Капелло сравнил грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелия, играющего за итальянский "Наполи", с одним из лучших нападающих современного футбола, звездой английского "Ливерпуля" египтянином Махаммедом Салахом.Грузинский футболист в июле отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Официальная страница клуба уже поприветствовала 21-летнего футболиста и пожелала успехов. Первая тренировка Кварацхелия состоялась 5 июля.В интервью Corriere dello Sport легендарный тренер Фабио Капелло рассказал о "Наполи" и оценил трансферные перспективы команды.По его словам, тренер клуба Лучано Спаллетти оказался в очень сложной ситуации после того, как Калиду Кулибали, обеспечивающего солидность обороны, перешел в английский "Челси". Но ему удалось справиться со сложностями, осуществив перспективные трансферы.Хвича Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.
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Капелло сравнил Хвичу Кварацхелия с Салахом
15:09 24.07.2022 (обновлено: 15:22 24.07.2022)
"Наполи" удалось справиться со сложностями, осуществив перспективные трансферы, заявил итальянский специалист
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Известный итальянский футбольный тренер Фабио Капелло сравнил грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелия, играющего за итальянский "Наполи", с одним из лучших нападающих современного футбола, звездой английского "Ливерпуля" египтянином Махаммедом Салахом.
Грузинский футболист в июле отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Официальная страница клуба уже поприветствовала 21-летнего футболиста и пожелала успехов. Первая тренировка Кварацхелия состоялась 5 июля.
"В нападении у "Наполи" есть грузин (Кварацхелия), его движения напоминают мне начало карьеры Салаха", - сказал Капелло.
В интервью Corriere dello Sport
легендарный тренер Фабио Капелло рассказал о "Наполи" и оценил трансферные перспективы команды.
По его словам, тренер клуба Лучано Спаллетти оказался в очень сложной ситуации после того, как Калиду Кулибали, обеспечивающего солидность обороны, перешел в английский "Челси". Но ему удалось справиться со сложностями, осуществив перспективные трансферы.
Хвича Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.