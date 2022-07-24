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Силы обороны Грузии провели учения на полигоне в Самцхе-Джавахети

Силы обороны Грузии провели учения на полигоне в Самцхе-Джавахети

Плановые полевые учения проходили на полигоне Орфоло в течение двух недель 24.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-24T16:28+0400

2022-07-24T16:28+0400

2022-07-24T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Боевыми стрельбами завершились учения 21-го смешанного бронетанкового батальона Сил обороны Грузии на полигоне Орфоло в Самцхе-Джавахети, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.По информации ведомства, учения были посвящены подготовке и оценке моторизованной роты второй пехотной бригады 21-го бронетанкового батальона.За заключительным этапом учений наблюдал командующий Западным направлением Сил обороны Грузии бригадный генерал Коба Григолия, говорится в сообщении пресс-службы.Плановые полевые учения проходили на полигоне Орфоло в течение двух недель. Первая неделя предназначалась для огневой подготовки экипажей и десанта с боевой техникой.Вторая неделя была посвящена тактической подготовке, которая завершилась боевой стрельбой. Опорными элементами учений были 82 и 120-мм минометы и инженерные группы.По информации Минобороны Грузии, целью учений было повышение боеготовности, а также отработка слаженности действий при взаимодействии бронетехники, экипажей и десанта.

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грузия, новости, политика, министерство обороны грузии, силы обороны грузии