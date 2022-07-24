https://sputnik-georgia.ru/20220724/stalo-izvestno-imya-novogo-posla-germanii-v-gruzii-268834774.html

Стало известно имя нового посла Германии в Грузии

Стало известно имя нового посла Германии в Грузии

С июля 2018 года Петер Фишер является послом Германии в Объединенных Арабских Эмиратах 24.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-24T21:17+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Немецкий дипломат Питер Фишер сменит Хуберта Книрша на посту посла Германии в Грузии, об этом сам Фишер написал."Несколько личных новостей: в конце августа мы с Марией уезжаем в Тбилиси, где я буду иметь честь служить послом Германии в Грузии. Следите за этим пространством", — написал Фишер в социальной сети.С июля 2018 года Петер Фишер является послом Германии в Объединенных Арабских Эмиратах. Фишер карьерный дипломат, работающий в Министерстве иностранных дел Германии с 1986 года.Что касается Хуберта Книрша, то он был назначен послом Германия в Грузии в 2018 году.

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в мире, грузия, новости, германия, мид фрг, политика