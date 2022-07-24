https://sputnik-georgia.ru/20220724/tochnyy-prognoz-pogody-v-batumi-25-31-iyulya-268823894.html
Точный прогноз погоды в Батуми 25-31 июля
Точный прогноз погоды в Батуми 25-31 июля
К концу следующей недели, по прогнозам синоптиков, воздух в Батуми прогреется до 29-30 градусов 24.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-24T13:01+0400
2022-07-24T13:01+0400
2022-07-24T13:01+0400
грузия
новости
погода
батуми
прогноз погоды в батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259277580_0:205:3068:1931_1920x0_80_0_0_26a40849c071dffc45f6f8bb0e996ada.jpg
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. После почти двух недель кратковременных дождей и пасмурной погоды жители и гости Батуми на предстоящей неделе наконец-то смогут ощутить лето.В понедельник, 25 июля, в Батуми ожидается кратковременный дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17-18 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов тепла.Во вторник, 26 июля, в Батуми ожидается облачная погода. Максимальная температура воздуха днем составит 26 градусов, ночью немного прохладнее – 18 градусов. Максимальная скорость ветра 15 м/с.В среду, 27 июля, в Батуми синоптики прогнозируют облачную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла.В четверг, 28 июля, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 20 градусов, а днем – 27-28 градусов тепла.В пятницу, 29 июля, в Батуми ожидается облачная погода, вероятны кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22-23 градуса. Днем – 29 градусов тепла.В субботу, 30 июля, в Батуми будет солнечно. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем температура поднимется максимум до 28-29 градусов тепла. Максимальная скорость ветра 15 м/с.В воскресенье, 31 июля, в Батуми в течение дня сохранится облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов, а днем поднимется максимум до 25 градусов тепла.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259277580_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_e82be171f648e9478a99dc8f49d35a19.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, батуми, прогноз погоды в батуми
Точный прогноз погоды в Батуми 25-31 июля
К концу следующей недели, по прогнозам синоптиков, воздух в Батуми прогреется до 29-30 градусов
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. После почти двух недель кратковременных дождей и пасмурной погоды жители и гости Батуми на предстоящей неделе наконец-то смогут ощутить лето.
В понедельник, 25 июля, в Батуми ожидается кратковременный дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17-18 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов тепла.
Во вторник, 26 июля, в Батуми ожидается облачная погода. Максимальная температура воздуха днем составит 26 градусов, ночью немного прохладнее – 18 градусов. Максимальная скорость ветра 15 м/с.
В среду, 27 июля, в Батуми синоптики прогнозируют облачную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла.
В четверг, 28 июля, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 20 градусов, а днем – 27-28 градусов тепла.
В пятницу, 29 июля, в Батуми ожидается облачная погода, вероятны кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22-23 градуса. Днем – 29 градусов тепла.
В субботу, 30 июля, в Батуми будет солнечно. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем температура поднимется максимум до 28-29 градусов тепла. Максимальная скорость ветра 15 м/с.
В воскресенье, 31 июля, в Батуми в течение дня сохранится облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов, а днем поднимется максимум до 25 градусов тепла.