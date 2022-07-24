https://sputnik-georgia.ru/20220724/tochnyy-prognoz-pogody-v-batumi-25-31-iyulya-268823894.html

Точный прогноз погоды в Батуми 25-31 июля

Точный прогноз погоды в Батуми 25-31 июля

К концу следующей недели, по прогнозам синоптиков, воздух в Батуми прогреется до 29-30 градусов 24.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-24T13:01+0400

2022-07-24T13:01+0400

2022-07-24T13:01+0400

грузия

новости

погода

батуми

прогноз погоды в батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259277580_0:205:3068:1931_1920x0_80_0_0_26a40849c071dffc45f6f8bb0e996ada.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. После почти двух недель кратковременных дождей и пасмурной погоды жители и гости Батуми на предстоящей неделе наконец-то смогут ощутить лето.В понедельник, 25 июля, в Батуми ожидается кратковременный дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17-18 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов тепла.Во вторник, 26 июля, в Батуми ожидается облачная погода. Максимальная температура воздуха днем составит 26 градусов, ночью немного прохладнее – 18 градусов. Максимальная скорость ветра 15 м/с.В среду, 27 июля, в Батуми синоптики прогнозируют облачную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла.В четверг, 28 июля, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 20 градусов, а днем – 27-28 градусов тепла.В пятницу, 29 июля, в Батуми ожидается облачная погода, вероятны кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22-23 градуса. Днем – 29 градусов тепла.В субботу, 30 июля, в Батуми будет солнечно. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем температура поднимется максимум до 28-29 градусов тепла. Максимальная скорость ветра 15 м/с.В воскресенье, 31 июля, в Батуми в течение дня сохранится облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов, а днем поднимется максимум до 25 градусов тепла.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, батуми, прогноз погоды в батуми