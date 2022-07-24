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Тотиносин завершил летний турнир с отрицательным балансом
Тотиносин завершил летний турнир с отрицательным балансом
Несмотря на внушительный личный счет в предыдущих встречах - 6:0, грузинский сумоист уступил сопернику 24.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-24T14:05+0400
2022-07-24T14:05+0400
2022-07-24T14:29+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) не сумел выиграть последний поединок на летнем турнире в Нагоя и упустил положительный баланс.В заключительный день соревнований Горгадзе встретился с Ютакаямой - шестнадцатым маэгасирой Востока.Как и у Тотиносина, у его соперника на Нагоя басё было равное количество белых и черных шаров - семь побед против семи поражений.Что касается личных встреч между сумоистами, то здесь бесспорное преимущество было у Горгадзе - шесть побед и ни одного проигрыша. Но в последний день турнира Ютакаяма оказался сильнее.Обладателем Кубка Императора на Нагоя басё стал йокодзуна Тэрунофудзи.
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грузия, новости, спорт, леван горгадзе, сумо, япония
Тотиносин завершил летний турнир с отрицательным балансом
14:05 24.07.2022 (обновлено: 14:29 24.07.2022)
Несмотря на внушительный личный счет в предыдущих встречах - 6:0, грузинский сумоист уступил сопернику
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) не сумел выиграть последний поединок на летнем турнире в Нагоя и упустил положительный баланс.
В заключительный день соревнований Горгадзе встретился с Ютакаямой - шестнадцатым маэгасирой Востока.
Как и у Тотиносина, у его соперника на Нагоя басё было равное количество белых и черных шаров - семь побед против семи поражений.
Что касается личных встреч между сумоистами, то здесь бесспорное преимущество было у Горгадзе - шесть побед и ни одного проигрыша. Но в последний день турнира Ютакаяма оказался сильнее.
Обладателем Кубка Императора на Нагоя басё стал йокодзуна Тэрунофудзи.