https://sputnik-georgia.ru/20220724/totinosin-zavershil-letniy-turnir-s-otritsatelnym-balansom-268825505.html

Тотиносин завершил летний турнир с отрицательным балансом

Тотиносин завершил летний турнир с отрицательным балансом

Несмотря на внушительный личный счет в предыдущих встречах - 6:0, грузинский сумоист уступил сопернику 24.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-24T14:05+0400

2022-07-24T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) не сумел выиграть последний поединок на летнем турнире в Нагоя и упустил положительный баланс.В заключительный день соревнований Горгадзе встретился с Ютакаямой - шестнадцатым маэгасирой Востока.Как и у Тотиносина, у его соперника на Нагоя басё было равное количество белых и черных шаров - семь побед против семи поражений.Что касается личных встреч между сумоистами, то здесь бесспорное преимущество было у Горгадзе - шесть побед и ни одного проигрыша. Но в последний день турнира Ютакаяма оказался сильнее.Обладателем Кубка Императора на Нагоя басё стал йокодзуна Тэрунофудзи.

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грузия, новости, спорт, леван горгадзе, сумо, япония