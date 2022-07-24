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В Боржомском ущелье перевернулся микроавтобус
В Боржомском ущелье перевернулся микроавтобус
Следовавший из Ахалцихе в Тбилиси микроавтобус вылетел за пределы проезжей части и перевернулся 24.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-24T19:46+0400
2022-07-24T19:46+0400
2022-07-24T19:46+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. По меньшей мере семь человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом, осуществлявшим рейс по маршруту Ахалцихе-Тбилиси, возле села Квабисхеви Боржомского района на юге Грузии, сообщает местный телеканал.Следовавший из Ахалцихе в Тбилиси микроавтобус вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. В транспорте находились 14 пассажиров.Инцидент расследуется по части второй статьи 276 УК Грузии - "нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее за собой причинение менее тяжкого вреда здоровью."Преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
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грузия, новости, происшествия, боржоми, дтп
В Боржомском ущелье перевернулся микроавтобус
Следовавший из Ахалцихе в Тбилиси микроавтобус вылетел за пределы проезжей части и перевернулся
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik.
По меньшей мере семь человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом, осуществлявшим рейс по маршруту Ахалцихе-Тбилиси, возле села Квабисхеви Боржомского района на юге Грузии, сообщает местный телеканал
.
Следовавший из Ахалцихе в Тбилиси микроавтобус вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. В транспорте находились 14 пассажиров.
Инцидент расследуется по части второй статьи 276 УК Грузии - "нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее за собой причинение менее тяжкого вреда здоровью."
Преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет.