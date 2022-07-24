https://sputnik-georgia.ru/20220724/v-gurii-proydet-festival-gruzinskogo-chaya-268802701.html
В Гурии пройдет фестиваль грузинского чая
В Гурии пройдет фестиваль грузинского чая
Гостей праздника ждут дегустации чая и другие развлекательные мероприятия 24.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-24T10:31+0400
2022-07-24T10:31+0400
2022-07-24T10:31+0400
грузинский чай
чай
грузия
новости
культура
анонсы
фестиваль
гурия
шекветили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23420/06/234200625_0:25:1500:869_1920x0_80_0_0_0d1cc99d254148a8393f687a1fe17a64.jpg
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Фестиваль грузинского чая пройдет в курортном поселке Шекветили (регион Гурия) 29 июля, говорится в сообщении Национальной администрации туризма Грузии. Фестиваль приглашает любителей чая в Парк музыкантов, в 14:00. В программе - выставка-продажа грузинского чая, ярмарка продукции предпринимателей и перформансы приготовления этого напитка.Грузинский чай: история и современность >>>В рамках фестиваля также запланированы фотовыставка, различные воркшопы, развлекательные мероприятия для детей и представления с исполнением гурийских традиционных танцев. Обещают и выступление диджеев.
гурия
шекветили
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23420/06/234200625_115:0:1448:1000_1920x0_80_0_0_8075364354beb77c5c8351e40e94a3ba.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузинский чай, чай, грузия, новости, культура, анонсы , фестиваль, гурия, шекветили
В Гурии пройдет фестиваль грузинского чая
Гостей праздника ждут дегустации чая и другие развлекательные мероприятия
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Фестиваль грузинского чая пройдет в курортном поселке Шекветили (регион Гурия) 29 июля, говорится в сообщении Национальной администрации туризма Грузии.
Фестиваль приглашает любителей чая в Парк музыкантов, в 14:00. В программе - выставка-продажа грузинского чая, ярмарка продукции предпринимателей и перформансы приготовления этого напитка.
В рамках фестиваля также запланированы фотовыставка, различные воркшопы, развлекательные мероприятия для детей и представления с исполнением гурийских традиционных танцев. Обещают и выступление диджеев.