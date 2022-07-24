https://sputnik-georgia.ru/20220724/v-gurii-proydet-festival-gruzinskogo-chaya-268802701.html

В Гурии пройдет фестиваль грузинского чая

В Гурии пройдет фестиваль грузинского чая

Гостей праздника ждут дегустации чая и другие развлекательные мероприятия 24.07.2022, Sputnik Грузия

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грузинский чай

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Фестиваль грузинского чая пройдет в курортном поселке Шекветили (регион Гурия) 29 июля, говорится в сообщении Национальной администрации туризма Грузии. Фестиваль приглашает любителей чая в Парк музыкантов, в 14:00. В программе - выставка-продажа грузинского чая, ярмарка продукции предпринимателей и перформансы приготовления этого напитка.Грузинский чай: история и современность >>>В рамках фестиваля также запланированы фотовыставка, различные воркшопы, развлекательные мероприятия для детей и представления с исполнением гурийских традиционных танцев. Обещают и выступление диджеев.

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