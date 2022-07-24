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Землетрясение зафиксировано на юге Грузии ночью
Землетрясение зафиксировано на юге Грузии ночью
По предварительной информации, в результате подземных толчков никто не пострадал 24.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-24T09:36+0400
2022-07-24T09:36+0400
2022-07-24T09:36+0400
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землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в 64 километрах от Тбилиси у деревни Самеба Дманисского муниципалитета, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 05:49 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 9 километров. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, землетрясения в грузии
Землетрясение зафиксировано на юге Грузии ночью
По предварительной информации, в результате подземных толчков никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в 64 километрах от Тбилиси у деревни Самеба Дманисского муниципалитета, сообщает
Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 05:49 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 9 километров. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.
В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.