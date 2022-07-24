https://sputnik-georgia.ru/20220724/zemletryasenie-zafiksirovano-na-yuge-gruzii-nochyu-268810126.html

Землетрясение зафиксировано на юге Грузии ночью

Землетрясение зафиксировано на юге Грузии ночью

По предварительной информации, в результате подземных толчков никто не пострадал 24.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-24T09:36+0400

2022-07-24T09:36+0400

2022-07-24T09:36+0400

грузия

происшествия

новости

землетрясения в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252597190_0:73:2000:1198_1920x0_80_0_0_02794b72ce077eaed9802a98094a3e81.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в 64 километрах от Тбилиси у деревни Самеба Дманисского муниципалитета, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 05:49 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 9 километров. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, землетрясения в грузии