Что нельзя делать в Собор Архангела Гавриила: приметы праздника
© photo: Sputnik / StringerКафедральный собор Святой Троицы - Самеба
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Православная церковь 26 июля празднует Собор Архангела Гавриила – посланника Бога, возвестившего Деве Марии и всему роду человеческому о Воплощении Сына Божьего
Собор Архангела Гавриила, по церковному календарю, празднуют дважды в год: 26 июля в связи с освящением храма, построенного в ХVII веке во имя Архистратига в Константинополе, и 8 апреля - на следующий день после Благовещения.
Что нельзя делать в Собор Архангела Гавриила, а также о приметах праздника, читайте в материале Sputnik Грузия.
Архангел Гавриил
Церковь в богослужебных книгах называет архангела Гавриила "служителем чудес" - в святом Писании он многократно упоминается как Небесный вестник Бога. Архистратиг вдохновлял пророка Моисея при написании книги Бытия, пророку Даниилу возвестил о грядущей судьбе еврейского народа, а праведной Анне - о рождении Девы Марии.
© photo: Sputnik / V.Babaylov / Перейти в фотобанк Икона Андрея Рублева "Архангел Гавриил" из Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры
Икона Андрея Рублева "Архангел Гавриил" из Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры
© photo: Sputnik / V.Babaylov/
Именно Архангел Гавриил сообщил старцу Захарии о чудесном рождении Иоанна Крестителя, Деве Марии о том, что Она станет Матерью Спасителя, а Иосифу Обручнику открыл тайну зачатия Сына Божьего и, предупредив о замыслах Ирода, велел бежать с Богородицей и Богомладенцем в Египет.
От Архистратига жены-мироносицы услышали радостную весть о Воскресении Христовом. Он же, спустившись с небес, укреплял Спасителя во время молитвы в Гефсиманском саду и возвестил Богоматери день Ее Успения. Архангела Гавриила иногда на иконах изображают с белой лилией, которую, по преданию, он принес в день Благовещения Деве Марии.
Что нельзя делать
В Собор Архангела Гавриила нельзя делать тяжелую работу – праздник желательно посвятить молитвам.
Нельзя в праздник покидать дом, если выходя человек трижды споткнулся о порог – это плохая примета, которая сулит неприятности.
По приметам, в Собор Архангела Гавриила со стола нельзя сметать крошки - это может навлечь финансовые трудности.
Приметы праздника
По приметам, погода ожидается пасмурная, если облака в небе становятся темными.
© photo: Sputnik / Igor Zarembo / Перейти в фотобанкИконы из янтаря слева направо: "Богоматерь" (2016 г.), "Господь Вседержитель" (2015 г.), "Архангел Гавриил" (2016 г.)
Иконы из янтаря слева направо: "Богоматерь" (2016 г.), "Господь Вседержитель" (2015 г.), "Архангел Гавриил" (2016 г.)
© photo: Sputnik / Igor Zarembo/
Грачи сбиваются в стаю – эта примета, указывающая на то, что осень быть ранней, а если ласточки низко летают - осень затянется.
По приметам, погода будет осенью такой, какая будет в праздник, но если на Собор Архангела Гавриила идет проливной дождь – эта явная примета, что зима будет ранней и холодной.
Материал подготовлен на основе открытых источников