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Что нельзя делать в Собор Архангела Гавриила: приметы праздника

Что нельзя делать в Собор Архангела Гавриила: приметы праздника

Православная церковь 26 июля празднует Собор Архангела Гавриила – посланника Бога, возвестившего Деве Марии и всему роду человеческому о Воплощении Сына... 25.07.2022, Sputnik Грузия

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Собор Архангела Гавриила, по церковному календарю, празднуют дважды в год: 26 июля в связи с освящением храма, построенного в ХVII веке во имя Архистратига в Константинополе, и 8 апреля - на следующий день после Благовещения.Что нельзя делать в Собор Архангела Гавриила, а также о приметах праздника, читайте в материале Sputnik Грузия.Архангел ГавриилЦерковь в богослужебных книгах называет архангела Гавриила "служителем чудес" - в святом Писании он многократно упоминается как Небесный вестник Бога. Архистратиг вдохновлял пророка Моисея при написании книги Бытия, пророку Даниилу возвестил о грядущей судьбе еврейского народа, а праведной Анне - о рождении Девы Марии.Именно Архангел Гавриил сообщил старцу Захарии о чудесном рождении Иоанна Крестителя, Деве Марии о том, что Она станет Матерью Спасителя, а Иосифу Обручнику открыл тайну зачатия Сына Божьего и, предупредив о замыслах Ирода, велел бежать с Богородицей и Богомладенцем в Египет.От Архистратига жены-мироносицы услышали радостную весть о Воскресении Христовом. Он же, спустившись с небес, укреплял Спасителя во время молитвы в Гефсиманском саду и возвестил Богоматери день Ее Успения. Архангела Гавриила иногда на иконах изображают с белой лилией, которую, по преданию, он принес в день Благовещения Деве Марии.Что нельзя делатьВ Собор Архангела Гавриила нельзя делать тяжелую работу – праздник желательно посвятить молитвам.Нельзя в праздник покидать дом, если выходя человек трижды споткнулся о порог – это плохая примета, которая сулит неприятности.По приметам, в Собор Архангела Гавриила со стола нельзя сметать крошки - это может навлечь финансовые трудности.Приметы праздникаПо приметам, погода ожидается пасмурная, если облака в небе становятся темными.Грачи сбиваются в стаю – эта примета, указывающая на то, что осень быть ранней, а если ласточки низко летают - осень затянется.По приметам, погода будет осенью такой, какая будет в праздник, но если на Собор Архангела Гавриила идет проливной дождь – эта явная примета, что зима будет ранней и холодной.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников