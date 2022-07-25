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Директор клиники "Вивамед" рассказал о состоянии Саакашвили
Директор клиники "Вивамед" рассказал о состоянии Саакашвили
Состояние здоровья бывшего главы государства удовлетворительное, заявляют медики 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T16:06+0400
2022-07-25T16:06+0400
2022-07-25T16:13+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, осужденный по нескольким уголовным делам, прошел дополнительные обследования и его состояние стабильное, заявил директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе.Саакашвили проходит лечение в тбилисской клинике "Вивамеди", куда его перевели 12 мая из руставской тюрьмы. Саакашвили не присутствовал на нескольких последних судебных процессах, как объясняют его адвокаты, по состоянию здоровья осужденного.По его словам, решение провести колоноскопию приняли из-за того, что Саакашвили жаловался на тупую боль в области живота.Во время колоноскопии врач осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа. Колоноскопия дает возможность визуально диагностировать такие заболевания, как образование язвы, полипы и др.Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о растрате госсредств, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о незаконном пересечении границы и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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грузия, новости, общество, украина, тбилиси, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили, давид саакашвили
Директор клиники "Вивамед" рассказал о состоянии Саакашвили
16:06 25.07.2022 (обновлено: 16:13 25.07.2022)
Состояние здоровья бывшего главы государства удовлетворительное, заявляют медики
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, осужденный по нескольким уголовным делам, прошел дополнительные обследования и его состояние стабильное, заявил директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе.
Саакашвили проходит лечение в тбилисской клинике "Вивамеди", куда его перевели 12 мая из руставской тюрьмы. Саакашвили не присутствовал на нескольких последних судебных процессах, как объясняют его адвокаты, по состоянию здоровья осужденного.
"Сегодня было запланировано еще одно обследование, проверили желудочно-кишечный тракт. Провели обследование - колоноскопию, и пациент уже находится в палате", - заявил Чхаидзе в эфире "Палитраньюс".
По его словам, решение провести колоноскопию приняли из-за того, что Саакашвили жаловался на тупую боль в области живота.
Во время колоноскопии врач осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа. Колоноскопия дает возможность визуально диагностировать такие заболевания, как образование язвы, полипы и др.
Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о растрате госсредств, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о незаконном пересечении границы и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.