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Доехать из Тбилиси в Батуми на поезде стало дороже

Доехать из Тбилиси в Батуми на поезде стало дороже

цены на билеты на другие поезда остаются неизменными, так же как и льготы на проезд для студентов, ветеранов и детей до 10 лет. 25.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. С 25 июля выросли цены на билеты на рейс Тбилиси-Батуми-Тбилиси. Согласно новым расценкам, цены на самый востребованный поезд в летний сезон стали следующими:Причиной подорожания билетов "Грузинская железная дорога" называет объективные причины, в том числе рост тарифов на электроэнергию, цен на уход и ремонт поездов, материалы и увеличение других расходов.При этом цены на билеты на другие поезда остались неизменными, так же как и льготы на проезд для студентов, ветеранов и детей до 10 лет.Из Тбилиси в Батуми ежедневно направляются три двухэтажных поезда Stadler – два утренних и один вечерний.

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грузия, новости, общество, грузинская железная дорога, батуми, тбилиси, поезд