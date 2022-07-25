https://sputnik-georgia.ru/20220725/doekhat-iz-tbilisi-v-batumi-na-poezde-stalo-dorozhe-268836185.html
Доехать из Тбилиси в Батуми на поезде стало дороже
Доехать из Тбилиси в Батуми на поезде стало дороже
цены на билеты на другие поезда остаются неизменными, так же как и льготы на проезд для студентов, ветеранов и детей до 10 лет. 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T07:32+0400
2022-07-25T07:32+0400
2022-07-25T07:32+0400
грузия
новости
общество
грузинская железная дорога
батуми
тбилиси
поезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24741/63/247416392_0:153:3001:1841_1920x0_80_0_0_0dac69c0972ecdc090a2473db9921b48.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. С 25 июля выросли цены на билеты на рейс Тбилиси-Батуми-Тбилиси. Согласно новым расценкам, цены на самый востребованный поезд в летний сезон стали следующими:Причиной подорожания билетов "Грузинская железная дорога" называет объективные причины, в том числе рост тарифов на электроэнергию, цен на уход и ремонт поездов, материалы и увеличение других расходов.При этом цены на билеты на другие поезда остались неизменными, так же как и льготы на проезд для студентов, ветеранов и детей до 10 лет.Из Тбилиси в Батуми ежедневно направляются три двухэтажных поезда Stadler – два утренних и один вечерний.
батуми
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24741/63/247416392_170:0:2829:1994_1920x0_80_0_0_f87507fe82c4eed89e22a90a11bc78ca.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, грузинская железная дорога, батуми, тбилиси, поезд
Доехать из Тбилиси в Батуми на поезде стало дороже
цены на билеты на другие поезда остаются неизменными, так же как и льготы на проезд для студентов, ветеранов и детей до 10 лет.
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. С 25 июля выросли цены на билеты на рейс Тбилиси-Батуми-Тбилиси.
Согласно новым расценкам, цены на самый востребованный поезд в летний сезон стали следующими:
Билет во второй класс – 34 лари
Билет в первый класс – 74 лари
Билет в бизнес-клас – 124 лари.
Причиной подорожания билетов "Грузинская железная дорога" называет объективные причины, в том числе рост тарифов на электроэнергию, цен на уход и ремонт поездов, материалы и увеличение других расходов.
"Компания годами со своих средств субсидировала траты на перевоз пассажиров. Между тем цены на альтернативный транспорт растут систематически. Несмотря на увеличение цены за проезд, с целью частичной компенсации трат компании, проезд железнодорожным транспортом остается дешевле альтернативного транспорта", – говорится в сообщении компании.
При этом цены на билеты на другие поезда остались неизменными, так же как и льготы на проезд для студентов, ветеранов и детей до 10 лет.
Из Тбилиси в Батуми ежедневно направляются три двухэтажных поезда Stadler – два утренних и один вечерний.