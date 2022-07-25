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"Два миллиона за угон российских самолетов" – ФСБ раскрыла детали планов разведки Украины

"Два миллиона за угон российских самолетов" – ФСБ раскрыла детали планов разведки Украины

ФСБ пресекло операцию украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону самолетов ВКС России 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T14:26+0400

2022-07-25T14:26+0400

2022-07-25T14:26+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Украинская военная разведка обещала заплатить до двух миллионов долларов летчику в случае согласия угнать самолет ВКС РФ, следует из материалов, обнародованных ФСБ России.Ранее в ФСБ сообщили о пресечении операции украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону самолетов ВКС России – бомбардировщика Су-24, сверхзвукового истребителя Су-34 или и ракетоносца-бомбардировщика Ту-22МЗ, передает РИА Новости.Российская спецслужба обнародовала фрагмент телефонного разговора офицера ВВС Украины по имени Олег с одним из российских летчиков на предмет безопасного пролета "угоняемого" борта над территорией Украины."Угоняемый" во время боевого вылета самолет рассчитывали посадить на аэродроме Канатово в Кировоградской области, следует из материалов ФСБ.Как следует из опубликованных фрагментов переписки украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах, за готовность угнать самолет ГУР авансом заплатило бы четыре тысячи долларов.Для подтверждения готовности в Киеве требовали выслать видео, на котором летчик показывал бы на фоне самолета определенный номер, предварительно указанный украинской разведкой.Семью пилота, "согласившегося" угнать самолет, киевские власти намеревались взять в заложники, утверждают в ФСБ."Как только члены семьи российского летчика выезжают за пределы России, они тут же становятся заложниками в руках ГУР (Главного управления разведки Минобороны Украины, – ред.). Методы шантажа, угроз, давления на родственников стали неотъемлемой частью деятельности украинских спецслужб. Никаких моральных и нравственных ограничений для них не существует. Они бы их просто похитили", – сказал сотрудник ФСБ.У ведомства также есть данные, подтверждают участие в планах украинской разведки главного расследователя издания Bellingcat* Христо Грозева.В сюжете телеканала "Россия 24", посвященном срыву операции ГУР Минобороны Украины, показан фрагмент переписки иностранца с одним из участников операции.Через своего координатора Грозев нашел девушек-курьеров, встретивших в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере четырех тысяч долларов для якобы согласившегося на угон россиянина.* Организация признана в России иностранным агентом.

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россия, в мире, новости, украина, киев, волгоград, вкс, фсб, министерство обороны украины, обострение ситуации вокруг украины 2022