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Движение в горийском тоннеле будет временно ограничено
Движение в горийском тоннеле будет временно ограничено
Поток автотранспорта будет переключен на объездную дорогу горийского тоннеля 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T17:17+0400
2022-07-25T17:17+0400
2022-07-25T17:52+0400
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Движение транспорта в горийском автомобильном тоннеле 27 июля временно будет ограничено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Речь идет о 88-м км участка тоннеля автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. В этот день здесь запланировано проведение профилактических работ.Движение автотранспорта будет ограничено с 27 июля 00:00 до 03:00 в направлении Сенаки-Тбилиси, а с 03:00 до 06:00 – в направлении Тбилиси-Сенаки. Движение в это время будет ограничено для всех видов автотранспорта.В период закрытия тоннеля поток автотранспорта будет переключен на объездную дорогу горийского тоннеля внутригосударственного значения.В период закрытия направления тоннеля Тбилиси-Сенаки движение будет переключено на направление Сенаки-Тбилиси, а Сенаки-Тбилиси будет переключено на объездную дорогу горийского тоннеля внутригосударственного значения.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
Движение в горийском тоннеле будет временно ограничено
17:17 25.07.2022 (обновлено: 17:52 25.07.2022)
Поток автотранспорта будет переключен на объездную дорогу горийского тоннеля
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik.
Движение транспорта в горийском автомобильном тоннеле 27 июля временно будет ограничено, сообщает
Департамент автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 88-м км участка тоннеля автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. В этот день здесь запланировано проведение профилактических работ.
Движение автотранспорта будет ограничено с 27 июля 00:00 до 03:00 в направлении Сенаки-Тбилиси, а с 03:00 до 06:00 – в направлении Тбилиси-Сенаки. Движение в это время будет ограничено для всех видов автотранспорта.
В период закрытия тоннеля поток автотранспорта будет переключен на объездную дорогу горийского тоннеля внутригосударственного значения.
В период закрытия направления тоннеля Тбилиси-Сенаки движение будет переключено на направление Сенаки-Тбилиси, а Сенаки-Тбилиси будет переключено на объездную дорогу горийского тоннеля внутригосударственного значения.