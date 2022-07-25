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Движение в горийском тоннеле будет временно ограничено

Движение в горийском тоннеле будет временно ограничено

Поток автотранспорта будет переключен на объездную дорогу горийского тоннеля 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T17:17+0400

2022-07-25T17:17+0400

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грузия

новости

департамент автомобильных дорог

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Движение транспорта в горийском автомобильном тоннеле 27 июля временно будет ограничено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Речь идет о 88-м км участка тоннеля автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. В этот день здесь запланировано проведение профилактических работ.Движение автотранспорта будет ограничено с 27 июля 00:00 до 03:00 в направлении Сенаки-Тбилиси, а с 03:00 до 06:00 – в направлении Тбилиси-Сенаки. Движение в это время будет ограничено для всех видов автотранспорта.В период закрытия тоннеля поток автотранспорта будет переключен на объездную дорогу горийского тоннеля внутригосударственного значения.В период закрытия направления тоннеля Тбилиси-Сенаки движение будет переключено на направление Сенаки-Тбилиси, а Сенаки-Тбилиси будет переключено на объездную дорогу горийского тоннеля внутригосударственного значения.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители