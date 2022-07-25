https://sputnik-georgia.ru/20220725/dzhonson-mozhet-vernutsya-na-post-premera-britanii-268836421.html

Джонсон может вернуться на пост премьера Британии

Джонсон может вернуться на пост премьера Британии

По мнению Джонсона, приход к власти любого, кто его сменит, может стать катастрофой 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T08:10+0400

2022-07-25T08:10+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл – Sputnik. Борис Джонсон намерен вернуться на пост главы правительства в будущем, пишет газета Times.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании."Он думает, что приход к власти любого, кто его сменит, может стать катастрофой, и спустя несколько лет после поражения консерваторов на всеобщих выборах мы можем вернуться сюда же в поисках кого-то, кто имеет достаточно динамизма, чтобы снова привести партию к власти. Джонсон считает, что он и есть тот самый человек", – приводит газета слова источника.Помощники подавшего в отставку премьера сообщают, что Джонсон уходит с поста с видом человека с незаконченными делами. По данным британского издания, более 7,6 тысячи членов Консервативной партии подписали петицию с призывом включить Джонсона в список кандидатов на пост премьера для голосования вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком и главой МИД Лиз Трасс.

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