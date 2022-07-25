https://sputnik-georgia.ru/20220725/dzhonson-mozhet-vernutsya-na-post-premera-britanii-268836421.html
Джонсон может вернуться на пост премьера Британии
Джонсон может вернуться на пост премьера Британии
По мнению Джонсона, приход к власти любого, кто его сменит, может стать катастрофой 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T08:10+0400
2022-07-25T08:10+0400
2022-07-25T08:32+0400
в мире
новости
политика
борис джонсон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/18/265467712_0:406:2919:2048_1920x0_80_0_0_8fb5b79340434743cab3118eb4da4142.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июл – Sputnik. Борис Джонсон намерен вернуться на пост главы правительства в будущем, пишет газета Times.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании."Он думает, что приход к власти любого, кто его сменит, может стать катастрофой, и спустя несколько лет после поражения консерваторов на всеобщих выборах мы можем вернуться сюда же в поисках кого-то, кто имеет достаточно динамизма, чтобы снова привести партию к власти. Джонсон считает, что он и есть тот самый человек", – приводит газета слова источника.Помощники подавшего в отставку премьера сообщают, что Джонсон уходит с поста с видом человека с незаконченными делами. По данным британского издания, более 7,6 тысячи членов Консервативной партии подписали петицию с призывом включить Джонсона в список кандидатов на пост премьера для голосования вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком и главой МИД Лиз Трасс.
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/18/265467712_380:380:2604:2048_1920x0_80_0_0_49b6ecaa2e493a69a58ea8dd71a6f678.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, борис джонсон, великобритания
Джонсон может вернуться на пост премьера Британии
08:10 25.07.2022 (обновлено: 08:32 25.07.2022)
По мнению Джонсона, приход к власти любого, кто его сменит, может стать катастрофой
ТБИЛИСИ, 25 июл – Sputnik.
Борис Джонсон намерен вернуться на пост главы правительства в будущем, пишет
газета Times.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
"Он думает, что приход к власти любого, кто его сменит, может стать катастрофой, и спустя несколько лет после поражения консерваторов на всеобщих выборах мы можем вернуться сюда же в поисках кого-то, кто имеет достаточно динамизма, чтобы снова привести партию к власти. Джонсон считает, что он и есть тот самый человек", – приводит газета слова источника.
Помощники подавшего в отставку премьера сообщают, что Джонсон уходит с поста с видом человека с незаконченными делами. По данным британского издания, более 7,6 тысячи членов Консервативной партии подписали петицию с призывом включить Джонсона в список кандидатов на пост премьера для голосования вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком и главой МИД Лиз Трасс.