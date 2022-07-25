https://sputnik-georgia.ru/20220725/evrovidenie---2023-sostoitsya-v-velikobritanii-268856299.html
"Евровидение - 2023" состоится в Великобритании
"Евровидение - 2023" состоится в Великобритании
BBC теперь приступит к поиску города, в котором пройдет конкурс 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T15:46+0400
2022-07-25T15:46+0400
2022-07-25T15:46+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
евровидение
украина
в мире
новости
великобритания
bbc
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1a/266918340_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_4cf2b9a572864aa6b52e319837f0c6fb.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Международный песенный конкурс "Евровидение - 2023" пройдет в Британии, заявил Европейский вещательный союз (EBU).Ранее сообщалось, что EBU принял окончательное решение о переносе песенного конкурса "Евровидение - 2023" с территории Украины в другое государство из соображений безопасности.При этом Украина, как страна-победитель "Евровидения - 2022", автоматически пройдет в финал конкурса в следующем году. А пока BBC приступит к поиску города, в котором и состоится конкурс.
украина
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1a/266918340_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_cb9180eeb8b2a435f480c46da49a8c50.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
евровидение, украина, в мире, новости, великобритания, bbc, шоу-бизнес
"Евровидение - 2023" состоится в Великобритании
BBC теперь приступит к поиску города, в котором пройдет конкурс
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik.
Международный песенный конкурс "Евровидение - 2023" пройдет в Британии, заявил
Европейский вещательный союз (EBU).
Ранее сообщалось, что EBU принял окончательное решение о переносе песенного конкурса "Евровидение - 2023" с территории Украины в другое государство из соображений безопасности.
"Европейский вещательный союз и (британская телерадиовещательная корпорация) Би-би-си рады подтвердить, что конкурс песен "Евровидение - 2023" пройдет в Соединенном Королевстве", – сказано на сайте союза.
При этом Украина, как страна-победитель "Евровидения - 2022", автоматически пройдет в финал конкурса в следующем году. А пока BBC приступит к поиску города, в котором и состоится конкурс.