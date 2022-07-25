https://sputnik-georgia.ru/20220725/evrovidenie---2023-sostoitsya-v-velikobritanii-268856299.html

"Евровидение - 2023" состоится в Великобритании

"Евровидение - 2023" состоится в Великобритании

BBC теперь приступит к поиску города, в котором пройдет конкурс 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T15:46+0400

2022-07-25T15:46+0400

2022-07-25T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Международный песенный конкурс "Евровидение - 2023" пройдет в Британии, заявил Европейский вещательный союз (EBU).Ранее сообщалось, что EBU принял окончательное решение о переносе песенного конкурса "Евровидение - 2023" с территории Украины в другое государство из соображений безопасности.При этом Украина, как страна-победитель "Евровидения - 2022", автоматически пройдет в финал конкурса в следующем году. А пока BBC приступит к поиску города, в котором и состоится конкурс.

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евровидение, украина, в мире, новости, великобритания, bbc, шоу-бизнес