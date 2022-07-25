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Финский правозащитник: зачем Европа забирает детей у украинских беженцев?
Финский правозащитник: зачем Европа забирает детей у украинских беженцев?
Власти Запорожья рассказали, что у украинских беженцев на Западе начали изымать детей, причем, часто по совершенно надуманным причинам 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T21:11+0400
2022-07-25T21:11+0400
2022-07-25T21:11+0400
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Это может быть связано не столько с реальной заботой о безопасности детей, сколько с общей проблемой перегибов ювенальной юстиции в Европе, считает финский правозащитник и политолог, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман. О проблемах украинских беженцев, а также об отношении простых финнов к политике своего руководства, взявшего курс на конфликт с Россией, смотрите в его интервью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, экспертное мнение, украина, видео
Финский правозащитник: зачем Европа забирает детей у украинских беженцев?
Власти Запорожья рассказали, что у украинских беженцев на Западе начали изымать детей, причем, часто по совершенно надуманным причинам
Это может быть связано не столько с реальной заботой о безопасности детей, сколько с общей проблемой перегибов ювенальной юстиции в Европе, считает финский правозащитник и политолог, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман. О проблемах украинских беженцев, а также об отношении простых финнов к политике своего руководства, взявшего курс на конфликт с Россией, смотрите в его интервью.