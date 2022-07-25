https://sputnik-georgia.ru/20220725/gosprogramma-stroitelstva-v-rassrochku-rabotaet-besprepyatstvenno---ministr-268864867.html

Госпрограмма строительства в рассрочку работает беспрепятственно - министр

Госпрограмма строительства в рассрочку работает беспрепятственно - министр

Строительство в рамках масштабной правительственной программы начнется уже в этом году 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T20:56+0400

2022-07-25T20:56+0400

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экономика

грузия

новости

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Масштабная правительственная программа строительства объектов общественной инфраструктуры в рассрочку работает - министерства на данном этапе ведут переговоры с частными компаниями, заявил глава Минэкономики Леван Давиташвили. Правительство приняло решение выступить гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после в течение трех-пяти лет вернуть им эти деньги. В качестве примера он привел министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, которое работает над вопросом строительства жилья для беженцев. "В ближайшее время, когда то или иное государственное ведомство завершит юридические процессы, естественно, мы увидим рабочий процесс, который, я уверен, начнется в текущем году - очень масштабно, так же как мы это анонсировали", - отметил Давиташвили.На реализацию проекта правительство намерено выделить 2 миллиарда лари, сказал в мае министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

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экономика, грузия, новости, леван давиташвили