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Госпрограмма строительства в рассрочку работает беспрепятственно - министр
Госпрограмма строительства в рассрочку работает беспрепятственно - министр
Строительство в рамках масштабной правительственной программы начнется уже в этом году 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T20:56+0400
2022-07-25T20:56+0400
экономика
грузия
новости
леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Масштабная правительственная программа строительства объектов общественной инфраструктуры в рассрочку работает - министерства на данном этапе ведут переговоры с частными компаниями, заявил глава Минэкономики Леван Давиташвили. Правительство приняло решение выступить гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после в течение трех-пяти лет вернуть им эти деньги. В качестве примера он привел министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, которое работает над вопросом строительства жилья для беженцев. "В ближайшее время, когда то или иное государственное ведомство завершит юридические процессы, естественно, мы увидим рабочий процесс, который, я уверен, начнется в текущем году - очень масштабно, так же как мы это анонсировали", - отметил Давиташвили.На реализацию проекта правительство намерено выделить 2 миллиарда лари, сказал в мае министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
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экономика, грузия, новости, леван давиташвили

Госпрограмма строительства в рассрочку работает беспрепятственно - министр

20:56 25.07.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliСтроительство нового жилого дома
Строительство нового жилого дома - Sputnik Грузия, 1920, 25.07.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Строительство в рамках масштабной правительственной программы начнется уже в этом году
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Масштабная правительственная программа строительства объектов общественной инфраструктуры в рассрочку работает - министерства на данном этапе ведут переговоры с частными компаниями, заявил глава Минэкономики Леван Давиташвили.
Правительство приняло решение выступить гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после в течение трех-пяти лет вернуть им эти деньги.

"Процесс в плане госзакупок идет беспрепятственно... Права на это индивидуально получили министерства, и министерства сами ведут переговоры с компаниями-потенциальными поставщиками работ, и, соответственно, они принимают решения", - сказал Давиташвили на брифинге.

В качестве примера он привел министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, которое работает над вопросом строительства жилья для беженцев.
"В ближайшее время, когда то или иное государственное ведомство завершит юридические процессы, естественно, мы увидим рабочий процесс, который, я уверен, начнется в текущем году - очень масштабно, так же как мы это анонсировали", - отметил Давиташвили.
На реализацию проекта правительство намерено выделить 2 миллиарда лари, сказал в мае министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
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