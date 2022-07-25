https://sputnik-georgia.ru/20220725/gruzinskie-biznesmeny-smogut-postavlyat-produktsiyu-gosuchrezhdeniyam-evropy-268863483.html

Грузинские бизнесмены смогут поставлять продукцию госучреждениям Европы

Грузинские бизнесмены смогут поставлять продукцию госучреждениям Европы

Европейский союз опубликовал решение, согласно которому рынок ЕС был открыт для грузинских компаний, заявил министр 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T19:46+0400

2022-07-25T19:46+0400

2022-07-25T19:46+0400

грузия

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соглашение об ассоциации грузия-ес

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузинские компании получат возможность поставлять продукцию государственным учреждениям в 27 странах Европы, заинтересованным в закупках, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.По словам главы Минэкономики, 22 июля Европейский союз опубликовал решение на основе данных отчета Совета по ассоциации Европейского союза и Грузии, согласно которому рынок ЕС был открыт для грузинских компаний"В данном случае мы говорим о том, что в течение года более 250 тысяч государственных закупщиков в Евросоюзе приобретают продукцию на сумму более двух триллионов евро, и для компаний, которые работают и зарегистрированы в Грузии, появилась возможность для полного доступа к этому рынку", - заявил министр.По словам министра, это результат отличного выполнения Грузией обязательств, определенных программой ассоциации.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, евросоюз, грузия - ес, соглашение об ассоциации грузия-ес, леван давиташвили