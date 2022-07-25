https://sputnik-georgia.ru/20220725/gruzinskie-biznesmeny-smogut-postavlyat-produktsiyu-gosuchrezhdeniyam-evropy-268863483.html
Грузинские бизнесмены смогут поставлять продукцию госучреждениям Европы
Грузинские бизнесмены смогут поставлять продукцию госучреждениям Европы
Европейский союз опубликовал решение, согласно которому рынок ЕС был открыт для грузинских компаний, заявил министр 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T19:46+0400
2022-07-25T19:46+0400
2022-07-25T19:46+0400
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евросоюз
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соглашение об ассоциации грузия-ес
леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузинские компании получат возможность поставлять продукцию государственным учреждениям в 27 странах Европы, заинтересованным в закупках, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.По словам главы Минэкономики, 22 июля Европейский союз опубликовал решение на основе данных отчета Совета по ассоциации Европейского союза и Грузии, согласно которому рынок ЕС был открыт для грузинских компаний"В данном случае мы говорим о том, что в течение года более 250 тысяч государственных закупщиков в Евросоюзе приобретают продукцию на сумму более двух триллионов евро, и для компаний, которые работают и зарегистрированы в Грузии, появилась возможность для полного доступа к этому рынку", - заявил министр.По словам министра, это результат отличного выполнения Грузией обязательств, определенных программой ассоциации.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, евросоюз, грузия - ес, соглашение об ассоциации грузия-ес, леван давиташвили
Грузинские бизнесмены смогут поставлять продукцию госучреждениям Европы
Европейский союз опубликовал решение, согласно которому рынок ЕС был открыт для грузинских компаний, заявил министр
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузинские компании получат возможность поставлять продукцию государственным учреждениям в 27 странах Европы, заинтересованным в закупках, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.
"Мы предлагаем грузинским компаниям возможность поставлять продукцию государственным органам, заинтересованным в закупках, в 27 странах Европы на равных условиях с европейскими компаниями. Думаю, это станет новым стимулом для грузинского бизнеса", - заявил Давиташвили на брифинге.
По словам главы Минэкономики, 22 июля Европейский союз опубликовал решение на основе данных отчета Совета по ассоциации Европейского союза и Грузии, согласно которому рынок ЕС был открыт для грузинских компаний
"В данном случае мы говорим о том, что в течение года более 250 тысяч государственных закупщиков в Евросоюзе приобретают продукцию на сумму более двух триллионов евро, и для компаний, которые работают и зарегистрированы в Грузии, появилась возможность для полного доступа к этому рынку", - заявил министр.
По словам министра, это результат отличного выполнения Грузией обязательств, определенных программой ассоциации.