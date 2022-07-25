https://sputnik-georgia.ru/20220725/gruziya-ne-pokupaet-sanktsionnuyu-neft---ministr-268860232.html

Грузия не покупает санкционную нефть - министр

Грузия не покупает санкционную нефть - министр

Ранее оппозиционер заявил, что санкционные нефтепродукты в Грузию завозят Wissol Group, Aragvi Impex и Lukoil 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T17:21+0400

2022-07-25T17:21+0400

2022-07-25T17:45+0400

грузия

экономика

новости

леван хабеишвили

россия

леван давиташвили

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24854/61/248546100_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_9faaefaa144ff3bac1356c7b22b2cb6a.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузия соблюдает правила и не покупает санкционные нефтепродукты, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили, комментируя обвинения крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Ранее член "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил, что работающие в Грузии компании Wissol Group, Aragvi Impex и Lukoil завозят в страну санкционные нефтепродукты. Он добавил, что Россия сейчас импортер нефтепродуктов номер один в Грузии, тогда как есть альтернативные рынки - Румыния, Болгария, Туркменистан, Азербайджан.По его словам, частные коммерческие компании в Грузии принимают решения с учетом существующей практики."Хочу с полной ответственностью отметить, что Грузия не покупает санкционную нефть. Грузия соблюдает санкции. Ни одного замечания к Грузии в этом плане нет", - заявил Давиташвили.Он также подчеркнул, что после введения Западом санкций против России эксперты стран стратегических партнеров Грузии разъяснили представителям госведомств Грузии, в том числе работникам таможенных структур, как должны соблюдаться санкции.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, леван хабеишвили, россия, леван давиташвили, антироссийские санкции