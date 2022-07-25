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Грузия не покупает санкционную нефть - министр
Грузия не покупает санкционную нефть - министр
Ранее оппозиционер заявил, что санкционные нефтепродукты в Грузию завозят Wissol Group, Aragvi Impex и Lukoil 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T17:21+0400
2022-07-25T17:21+0400
2022-07-25T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузия соблюдает правила и не покупает санкционные нефтепродукты, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили, комментируя обвинения крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Ранее член "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил, что работающие в Грузии компании Wissol Group, Aragvi Impex и Lukoil завозят в страну санкционные нефтепродукты. Он добавил, что Россия сейчас импортер нефтепродуктов номер один в Грузии, тогда как есть альтернативные рынки - Румыния, Болгария, Туркменистан, Азербайджан.По его словам, частные коммерческие компании в Грузии принимают решения с учетом существующей практики."Хочу с полной ответственностью отметить, что Грузия не покупает санкционную нефть. Грузия соблюдает санкции. Ни одного замечания к Грузии в этом плане нет", - заявил Давиташвили.Он также подчеркнул, что после введения Западом санкций против России эксперты стран стратегических партнеров Грузии разъяснили представителям госведомств Грузии, в том числе работникам таможенных структур, как должны соблюдаться санкции.
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грузия, экономика, новости, леван хабеишвили, россия, леван давиташвили, антироссийские санкции
Грузия не покупает санкционную нефть - министр
17:21 25.07.2022 (обновлено: 17:45 25.07.2022)
Ранее оппозиционер заявил, что санкционные нефтепродукты в Грузию завозят Wissol Group, Aragvi Impex и Lukoil
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузия соблюдает правила и не покупает санкционные нефтепродукты, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили, комментируя обвинения крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Ранее член "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил, что работающие в Грузии компании Wissol Group, Aragvi Impex и Lukoil завозят в страну санкционные нефтепродукты. Он добавил, что Россия сейчас импортер нефтепродуктов номер один в Грузии, тогда как есть альтернативные рынки - Румыния, Болгария, Туркменистан, Азербайджан.
"Приобретенная конкретно этими компаниями нефть не санкционная. Такую же нефть покупают очень много стран Европы и очень многие страны международного сообщества", - сказал Давиташвили на брифинге.
По его словам, частные коммерческие компании в Грузии принимают решения с учетом существующей практики.
"Хочу с полной ответственностью отметить, что Грузия не покупает санкционную нефть. Грузия соблюдает санкции. Ни одного замечания к Грузии в этом плане нет", - заявил Давиташвили.
Он также подчеркнул, что после введения Западом санкций против России эксперты стран стратегических партнеров Грузии разъяснили представителям госведомств Грузии, в том числе работникам таможенных структур, как должны соблюдаться санкции.