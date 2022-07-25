https://sputnik-georgia.ru/20220725/idi-liza-rezhisser-nana-dzhanelidze-snyala-film-o-zhenschine-voennom-reportere--268776335.html
"Иди, Лиза": режиссер Нана Джанелидзе сняла фильм о женщине-военном репортере
"Иди, Лиза": режиссер Нана Джанелидзе сняла фильм о женщине-военном репортере
Это пронзительная история о войне, основанная на воспоминаниях журналистов, воинов, писателей и священников 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T10:02+0400
2022-07-25T10:02+0400
2022-07-25T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Режиссер и сценаристка Нана Джанелидзе закончила работу над своим новым полнометражным художественным фильмом "Иди, Лиза" – он о военной корреспондентке и снят в стиле роуд-муви.Реальный прототип фильма – журналистка Лия Токликишвили, которая прошла грузино-абхазскую войну и стала соавтором сценария к кинокартине Наны Джанелидзе. "Иди, Лиза" – копродукция Грузии и Болгарии. Драма снята при поддержке Национального центра кинематографии. В ленте использованы фрагменты 2D-анимации, что придает картине определенную новизну, отмечают в киноцентре. В частности, в форме анимации в фильме "воскрешены" дневники перенесших грузино-абхазский конфликт воинов, писателей, поэтов, священников и других современников. Над фильмом работали грузинские и украинские студенты-аниматоры. К слову, анимация занимает до 25 минут всего фильма.В фильме в главной роли снялась писательница Экатеринэ Тогонидзе, а также актеры Нато Мурванидзе, Миша Гомиашвили, Лука Тархан-Моурави, Ани Чирадзе, Нина Эрадзе и др. Над лентой работали оператор Георгий Швелидзе, художнико-остановщик Гоги Микеладзе, а также композитор Мика Мдинарадзе.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузинское кино, грузия, культура, новости, болгария
"Иди, Лиза": режиссер Нана Джанелидзе сняла фильм о женщине-военном репортере
Это пронзительная история о войне, основанная на воспоминаниях журналистов, воинов, писателей и священников
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Режиссер и сценаристка Нана Джанелидзе закончила работу над своим новым полнометражным художественным фильмом "Иди, Лиза" – он о военной корреспондентке и снят в стиле роуд-муви.
"Мы прошли долгий путь, прежде чем были сформированы повествование, жанр и форма сценария. Это история молодой женщины-репортера, она прошла войну, которая, в свою очередь, красной нитью прошла в ее жизни и не дает ей покоя флешбеками", – рассказывает Джанелидзе.
Реальный прототип фильма – журналистка Лия Токликишвили, которая прошла грузино-абхазскую войну и стала соавтором сценария к кинокартине Наны Джанелидзе. "Иди, Лиза" – копродукция Грузии и Болгарии. Драма снята при поддержке Национального центра кинематографии.
В ленте использованы фрагменты 2D-анимации, что придает картине определенную новизну, отмечают в киноцентре. В частности, в форме анимации в фильме "воскрешены" дневники перенесших грузино-абхазский конфликт воинов, писателей, поэтов, священников и других современников.
Над фильмом работали грузинские и украинские студенты-аниматоры. К слову, анимация занимает до 25 минут всего фильма.
В фильме в главной роли снялась писательница Экатеринэ Тогонидзе, а также актеры Нато Мурванидзе, Миша Гомиашвили, Лука Тархан-Моурави, Ани Чирадзе, Нина Эрадзе и др. Над лентой работали оператор Георгий Швелидзе, художнико-остановщик Гоги Микеладзе, а также композитор Мика Мдинарадзе.