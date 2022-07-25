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Как пережить жару? Советы Роспотребнадзора
Как пережить жару? Советы Роспотребнадзора
Жаркая погода приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T10:46+0400
2022-07-25T10:46+0400
2022-07-25T10:57+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Для того, чтобы легче перенести жару, необходимо пить больше воды и надевать одежду из плотных тканей, а также избегать длительного нахождения в жарких помещениях, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что жаркая погода приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, а также в помещениях без кондиционирования, передает РИА Новости.Уточняется, что, если температура на работе приблизилась к 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на час. При повышении до 29 градусов – на два часа, а при температуре 30,5 градуса – на четыре часа.При этом подчеркивается, что работа при температуре более 32,5 градуса относится к опасным. Не рекомендуется работать на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градуса, а потому следует переносить такие работы на утро или вечер. Добавляется, что для защиты от жары необходимо использовать спецодежду или одежду из плотных тканей. Также рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество, роспотребнадзор, жара, россия, в мире
Как пережить жару? Советы Роспотребнадзора
10:46 25.07.2022 (обновлено: 10:57 25.07.2022)
Жаркая погода приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Для того, чтобы легче перенести жару, необходимо пить больше воды и надевать одежду из плотных тканей, а также избегать длительного нахождения в жарких помещениях, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что жаркая погода приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, а также в помещениях без кондиционирования, передает РИА Новости
.
Уточняется, что, если температура на работе приблизилась к 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на час. При повышении до 29 градусов – на два часа, а при температуре 30,5 градуса – на четыре часа.
При этом подчеркивается, что работа при температуре более 32,5 градуса относится к опасным. Не рекомендуется работать на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градуса, а потому следует переносить такие работы на утро или вечер.
Добавляется, что для защиты от жары необходимо использовать спецодежду или одежду из плотных тканей. Также рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.