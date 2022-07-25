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Минздрав Грузии работает над превенцией незаразных заболеваний
Минздрав Грузии работает над превенцией незаразных заболеваний
Встреча экспертов была посвящена оценке нагрузки незаразных заболеваний на экономику 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T18:40+0400
2022-07-25T18:40+0400
2022-07-25T18:40+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Минздрав Грузии и парламентский комитет по вопросам здравоохранения рассмотрели проекты Национальной стратегии превенции и контроля незаразных заболеваний.По мнению первого заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, очень важно развить в стране соответствующую инфраструктуру и превентивные программы, чтобы избежать незаразных заболеваний.По ее словам, сегодняшняя встреча была посвящена оценке нагрузки незаразных заболеваний на экономику. Как отметила Габуния, согласно исследованию, только в 2019 году расходы на это направление достигли трех миллиардов лари.По словам руководителя представительства ВОЗ в Грузии Сильвио Доменте, 90% смертности в Грузии вызваны именно незаразными заболеваниями и риск-факторами, связанными с ними. Как отметил Доменте, экономическое влияние является огромным."Несмотря на то, что мы все еще живем в условиях COVID-19 и пандемия не закончилась, мы работаем над разработкой риск-факторов незаразных заболеваний. Вы знаете, что 90% смертей в Грузии вызвано именно незаразными заболеваниями. Это сердечно-сосудистые заболевания, хронические, респираторные заболевания, диабет и нездоровый образ жизни", - отметил Доменте.Документ был разработан при поддержке ВОЗ и ЕС в рамках проекта "Солидарность для здоровья", который, помимо Грузии, осуществляется в пяти странах Восточного партнерства.В нем описаны механизмы превенции и практика менеджмента, определены приоритеты будущих пяти лет, рекомендации, которые доступны и эффективны для страны. В разработке стратегии приняли участие эксперты, работающие в сфере управления и превенции незаразных заболеваний, а также профессиональные ассоциации.
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минздрав грузии, новости, грузия, общество
Минздрав Грузии работает над превенцией незаразных заболеваний
Встреча экспертов была посвящена оценке нагрузки незаразных заболеваний на экономику
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Минздрав Грузии и парламентский комитет по вопросам здравоохранения рассмотрели проекты Национальной стратегии превенции и контроля незаразных заболеваний.
По мнению первого заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, очень важно развить в стране соответствующую инфраструктуру и превентивные программы, чтобы избежать незаразных заболеваний.
"Незаразные заболевания создают особую нагрузку, как среди заболеваний, так и среди причин, вызывающих смерть. Речь идет о таких заболеваниях, как сердечные заболевания, хроническое обструктивное заболевание легких, рак", - сказала Габуния журналистам.
По ее словам, сегодняшняя встреча была посвящена оценке нагрузки незаразных заболеваний на экономику. Как отметила Габуния, согласно исследованию, только в 2019 году расходы на это направление достигли трех миллиардов лари.
По словам руководителя представительства ВОЗ в Грузии Сильвио Доменте, 90% смертности в Грузии вызваны именно незаразными заболеваниями и риск-факторами, связанными с ними. Как отметил Доменте, экономическое влияние является огромным.
"Несмотря на то, что мы все еще живем в условиях COVID-19 и пандемия не закончилась, мы работаем над разработкой риск-факторов незаразных заболеваний. Вы знаете, что 90% смертей в Грузии вызвано именно незаразными заболеваниями. Это сердечно-сосудистые заболевания, хронические, респираторные заболевания, диабет и нездоровый образ жизни", - отметил Доменте.
Документ был разработан при поддержке ВОЗ и ЕС в рамках проекта "Солидарность для здоровья", который, помимо Грузии, осуществляется в пяти странах Восточного партнерства.
В нем описаны механизмы превенции и практика менеджмента, определены приоритеты будущих пяти лет, рекомендации, которые доступны и эффективны для страны. В разработке стратегии приняли участие эксперты, работающие в сфере управления и превенции незаразных заболеваний, а также профессиональные ассоциации.