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Начался отбор присяжных по делу об убийстве в жилом комплексе "Дирси" в Тбилиси
Начался отбор присяжных по делу об убийстве в жилом комплексе "Дирси" в Тбилиси
Главный обвиняемый не признает своей вины и надеется на оправдательный вердикт суда присяжных 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T11:26+0400
2022-07-25T11:26+0400
2022-07-25T11:26+0400
грузия
происшествия
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суд
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд приступил к отбору присяжных по делу об умышленном убийстве и попытке убийства, совершенных этой весной в жилом комплексе "Дирси" в исанском районе Тбилиси.По делу об убийстве задержаны двое мужчин. Один из них – Григол Дочия – обвиняется в "умышленном убийстве" и "попытке умышленного убийства двух или более лиц, совершенных при отягчающих обстоятельствах". Второй задержанный – Илья Аблотия – обвиняется прокуратурой в "недонесении об особо тяжком преступлении".По версии следствия, Дочия во время конфликта ранил четверых человек, среди которых один несовершеннолетний, после чего скрылся с места преступления. В результате полученных ранений в больнице скончался один из пострадавших – отец несовершеннолетнего.Полиция задержала обвиняемого в течение нескольких часов после происшествия по горячим следам. Второй фигурант был задержан в ходе следствия. Оба обвиняемых решением суда остаются в тюрьме на время следствия.Суд присяжныхСуд присяжных действует в шести городах Грузии с 2010 года и рассматривает тяжкие и особо тяжкие преступления.Согласно УПК Грузии, суд присяжных состоит максимум из 12 человек. Присяжных выбирают из числа избирателей.Состав судей присяжных не должен быть менее шести человек по делам менее тяжких категорий преступлений, не менее восьми – по делам тяжких категорий преступлений, не менее десяти – по делам особо тяжких категорий.Для принятия обвинительного вердикта необходимо три четверти голосов, в противном случае подсудимый должен быть признан невиновным, а при вынесении приговора по особо тяжким делам вердикт должен быть единогласным.
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грузия, происшествия, новости, суд
Начался отбор присяжных по делу об убийстве в жилом комплексе "Дирси" в Тбилиси
Главный обвиняемый не признает своей вины и надеется на оправдательный вердикт суда присяжных
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд приступил к отбору присяжных по делу об умышленном убийстве и попытке убийства, совершенных этой весной в жилом комплексе "Дирси" в исанском районе Тбилиси.
По делу об убийстве задержаны двое мужчин. Один из них – Григол Дочия – обвиняется в "умышленном убийстве" и "попытке умышленного убийства двух или более лиц, совершенных при отягчающих обстоятельствах". Второй задержанный – Илья Аблотия – обвиняется прокуратурой в "недонесении об особо тяжком преступлении".
"Мой подзащитный принял решение, чтобы его дело рассмотрел суд присяжных. Он не признает своей вины. Доказательства, которые представлены обвинением и имеются у защиты, говорят о том, что на моего подзащитного напали четверо человек", – рассказал адвокат Дочия Гога Богверадзе в эфире телеканала "Рустави 2".
По версии следствия, Дочия во время конфликта ранил четверых человек, среди которых один несовершеннолетний, после чего скрылся с места преступления. В результате полученных ранений в больнице скончался один из пострадавших – отец несовершеннолетнего.
Полиция задержала обвиняемого в течение нескольких часов после происшествия по горячим следам. Второй фигурант был задержан в ходе следствия. Оба обвиняемых решением суда остаются в тюрьме на время следствия.
Суд присяжных
Суд присяжных действует в шести городах Грузии с 2010 года и рассматривает тяжкие и особо тяжкие преступления.
Согласно УПК Грузии, суд присяжных состоит максимум из 12 человек. Присяжных выбирают из числа избирателей.
Состав судей присяжных не должен быть менее шести человек по делам менее тяжких категорий преступлений, не менее восьми – по делам тяжких категорий преступлений, не менее десяти – по делам особо тяжких категорий.
Для принятия обвинительного вердикта необходимо три четверти голосов, в противном случае подсудимый должен быть признан невиновным, а при вынесении приговора по особо тяжким делам вердикт должен быть единогласным.