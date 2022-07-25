https://sputnik-georgia.ru/20220725/pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya--sinoptiki-prognoziruyut-dozhd-i-veter-268851386.html
Погода в Грузии ухудшится – синоптики прогнозируют дождь и ветер
Погода в Грузии ухудшится – синоптики прогнозируют дождь и ветер
При этом максимальная температура воздуха в стране будет +34, прогнозируют метеорологи 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T14:00+0400
2022-07-25T14:00+0400
2022-07-25T14:00+0400
погода
грузия
новости
западная грузия
восточная грузия
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23757/86/237578669_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9a9559d5912b81f09bc9eb56299f0e34.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. На фоне теплой погоды в разных районах Грузии до 1 августа ожидаются дожди с грозой, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Температура воздуха днем в Западной Грузии составит от +26 до +31 градуса тепла, в Восточной Грузии воздух прогреется до +29...+34 градусов тепла.В горах температура воздуха прогреется до +25...+30 градусов тепла, а в высокогорье – от +21 до +26 градусов.В Тбилиси в вечернее и ночное время ожидаются кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха днем поднимется до +32...+34 градусов тепла.
западная грузия
восточная грузия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23757/86/237578669_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_3816cb3aac8006bab5b1cc2b83a8d06d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси
Погода в Грузии ухудшится – синоптики прогнозируют дождь и ветер
При этом максимальная температура воздуха в стране будет +34, прогнозируют метеорологи
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. На фоне теплой погоды в разных районах Грузии до 1 августа ожидаются дожди с грозой, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Температура воздуха днем в Западной Грузии составит от +26 до +31 градуса тепла, в Восточной Грузии воздух прогреется до +29...+34 градусов тепла.
В горах температура воздуха прогреется до +25...+30 градусов тепла, а в высокогорье – от +21 до +26 градусов.
В Тбилиси в вечернее и ночное время ожидаются кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха днем поднимется до +32...+34 градусов тепла.