https://sputnik-georgia.ru/20220725/pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya--sinoptiki-prognoziruyut-dozhd-i-veter-268851386.html

Погода в Грузии ухудшится – синоптики прогнозируют дождь и ветер

Погода в Грузии ухудшится – синоптики прогнозируют дождь и ветер

При этом максимальная температура воздуха в стране будет +34, прогнозируют метеорологи 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. На фоне теплой погоды в разных районах Грузии до 1 августа ожидаются дожди с грозой, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Температура воздуха днем в Западной Грузии составит от +26 до +31 градуса тепла, в Восточной Грузии воздух прогреется до +29...+34 градусов тепла.В горах температура воздуха прогреется до +25...+30 градусов тепла, а в высокогорье – от +21 до +26 градусов.В Тбилиси в вечернее и ночное время ожидаются кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха днем поднимется до +32...+34 градусов тепла.

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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси