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Россия ввела уголовную ответственность за езду без прав
Россия ввела уголовную ответственность за езду без прав
Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T14:46+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Езда после лишения прав в России отныне будет предусматривать уголовную ответственность, передает РИА Новости.Вступила в силу статья уголовного кодекса 264.3 "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".Ответственность ввели за управление автомобилем водителем, которого лишили права управления и подвергли административному наказанию за такое же правонарушение.Кроме того, уголовная ответственность наступает за управление транспортным средством лицом, имеющим судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы. Кроме того, если транспортное средство находится в собственности водителя, предусмотрена конфискация.
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Россия ввела уголовную ответственность за езду без прав

14:46 25.07.2022
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкАвтомобиль российской полиции. Москва
Автомобиль российской полиции. Москва - Sputnik Грузия, 1920, 25.07.2022
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Езда после лишения прав в России отныне будет предусматривать уголовную ответственность, передает РИА Новости.
Вступила в силу статья уголовного кодекса 264.3 "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".
Ответственность ввели за управление автомобилем водителем, которого лишили права управления и подвергли административному наказанию за такое же правонарушение.
Кроме того, уголовная ответственность наступает за управление транспортным средством лицом, имеющим судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы. Кроме того, если транспортное средство находится в собственности водителя, предусмотрена конфискация.
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