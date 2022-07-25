https://sputnik-georgia.ru/20220725/rossiya-vvela-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-ezdu-bez-prav-268853746.html

Россия ввела уголовную ответственность за езду без прав

Россия ввела уголовную ответственность за езду без прав

Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T14:46+0400

2022-07-25T14:46+0400

2022-07-25T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Езда после лишения прав в России отныне будет предусматривать уголовную ответственность, передает РИА Новости.Вступила в силу статья уголовного кодекса 264.3 "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".Ответственность ввели за управление автомобилем водителем, которого лишили права управления и подвергли административному наказанию за такое же правонарушение.Кроме того, уголовная ответственность наступает за управление транспортным средством лицом, имеющим судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы. Кроме того, если транспортное средство находится в собственности водителя, предусмотрена конфискация.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, в мире