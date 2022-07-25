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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 25 до 31 июля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 25 до 31 июля

Предстоящая неделя в грузинской столице будет преимущественно солнечной 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T10:24+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 25 июля, в столице ожидается солнечная и ясная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 30 градусов.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:26.Во вторник, 26 июля, синоптики прогнозируют частично облачную погоду. Восход солнца будет в 05:48.Минимальная температура воздуха ночью составит 17 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 31 градуса тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:25.В среду, 27 июля, в Тбилиси ожидаемся местами облачная, местами ясная погода. Восход солнца будет в 05:49.Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 32 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:24.В четверг, 28 июля, погода в столице Грузии будет ясной и солнечной. Восход солнца будет в 05:50.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 21 градус, а днем поднимется максимум до 34 градусов тепла.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:23.В пятницу, 29 июля, в Тбилиси утром ожидается облачная погода и слабый дождь. Днем погода прояснится, однако местами синоптики не исключают облачность и кратковременные дожди. Восход солнца будет в 05:51.Минимальная температура воздуха ночью будет 21 градус, а днем – максимум 31 градус.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:22.В субботу, 30 июля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 05:52.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса, днем воздух прогреется максимум до 33 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:21.В воскресенье, 31 июля, в столице Грузии погода будет преимущественно облачной, местами ожидаются дожди. Восход солнца будет в 05:53.Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, а днем поднимется максимум до 30 градусов.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:20.

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