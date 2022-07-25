https://sputnik-georgia.ru/20220725/ubila-soseda-zaschischaya-syna-gruzinskuyu-pensionerku-otpravili-za-reshetku-268856935.html

Убила соседа, защищая сына: грузинскую пенсионерку отправили за решетку

Убила соседа, защищая сына: грузинскую пенсионерку отправили за решетку

Обвиняемая не признает вину и пользуется своим правом хранить молчание 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T16:26+0400

2022-07-25T16:26+0400

2022-07-25T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Горийский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения для жительницы села Карби Горийского района, которая обвиняется в убийстве своего односельчанина.Конфликт между соседями произошел на днях из-за оросительного канала. 68-летняя женщина заступилась в драке за своего сына и ударила соседа камнем по голове. В результате, 29-летний мужчина попал в больницу и скончался спустя несколько дней после инцидента.Судья Гога Купрейшвили полностью согласился с ходатайством обвинения и оставил пенсионерку в заключении. Защита, в свою очередь, требовала освободить обвиняемую под залог в размере 2 тысяч лари (710 долларов США).Женщина обвиняется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть". Ей грозит от четырех до семи лет лишения свобооды.Обвиняемая не признает вину и пользуется своим правом хранить молчание.Что касается семьи погибшего, то они требуют привлечь к уголовной ответственности еще нескольких лиц.По словам семьи погибшего, сын обвиняемой покинул родное село.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, сша