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Убила соседа, защищая сына: грузинскую пенсионерку отправили за решетку
Убила соседа, защищая сына: грузинскую пенсионерку отправили за решетку
Обвиняемая не признает вину и пользуется своим правом хранить молчание 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T16:26+0400
2022-07-25T16:26+0400
2022-07-25T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Горийский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения для жительницы села Карби Горийского района, которая обвиняется в убийстве своего односельчанина.Конфликт между соседями произошел на днях из-за оросительного канала. 68-летняя женщина заступилась в драке за своего сына и ударила соседа камнем по голове. В результате, 29-летний мужчина попал в больницу и скончался спустя несколько дней после инцидента.Судья Гога Купрейшвили полностью согласился с ходатайством обвинения и оставил пенсионерку в заключении. Защита, в свою очередь, требовала освободить обвиняемую под залог в размере 2 тысяч лари (710 долларов США).Женщина обвиняется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть". Ей грозит от четырех до семи лет лишения свобооды.Обвиняемая не признает вину и пользуется своим правом хранить молчание.Что касается семьи погибшего, то они требуют привлечь к уголовной ответственности еще нескольких лиц.По словам семьи погибшего, сын обвиняемой покинул родное село.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, сша
Убила соседа, защищая сына: грузинскую пенсионерку отправили за решетку
Обвиняемая не признает вину и пользуется своим правом хранить молчание
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Горийский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения для жительницы села Карби Горийского района, которая обвиняется в убийстве своего односельчанина.
Конфликт между соседями произошел на днях из-за оросительного канала. 68-летняя женщина заступилась в драке за своего сына и ударила соседа камнем по голове. В результате, 29-летний мужчина попал в больницу и скончался спустя несколько дней после инцидента.
Судья Гога Купрейшвили полностью согласился с ходатайством обвинения и оставил пенсионерку в заключении. Защита, в свою очередь, требовала освободить обвиняемую под залог в размере 2 тысяч лари (710 долларов США).
Женщина обвиняется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть". Ей грозит от четырех до семи лет лишения свобооды.
Обвиняемая не признает вину и пользуется своим правом хранить молчание.
Что касается семьи погибшего, то они требуют привлечь к уголовной ответственности еще нескольких лиц.
"Перед тем, как они нанесли смертельную травму моему сыну, его до этого били пять мужчин, они не давали ему пошевелить рукой, сын этой женщины начал драку, он первым избил моего сына. Где он, почему они спрятались? Он тоже должен ответить как соучастник", - сказал отец погибшего Бичико Гвимрадзе.
По словам семьи погибшего, сын обвиняемой покинул родное село.