https://sputnik-georgia.ru/20220725/uchenye-britanii-otkryli-sistemu-s-dvumya-binarnymi-zvezdami-268862632.html

Ученые Британии открыли систему с двумя бинарными звездами

Ученые Британии открыли систему с двумя бинарными звездами

Это первая обнаруженная звезда такого рода, утверждают ученые 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T21:25+0400

2022-07-25T21:25+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Исследователи Королевского астрономического общества Великобритании открыли уникальную и единственную в своем роде звездную систему с двумя бинарными звездами, пишет газета Independent."Насколько нам известно, это первая обнаруженная звезда такого рода. Мы знаем о многих тройных звездных системах (системах из трех звезд), но они менее массивны", - приводит издание слова научного сотрудника Международной академии Нильса Бора Алехандро Винья-Гомес.Как поясняют ученые, систему TIC 470710327 обнаружили близ созвездия Кассиопеи: она состоит из центральной и двух бинарных, т. е. парных звезд. Масса крупной звезды превышает массу нашего Солнца в 16 раз, общая масса двойных звезд - в 12 раз. Ученые утверждают, что это первая троичная система, в которой скорость звезд, вращающихся вокруг главной, значительно высока: в частности, один полный оборот они делают за сутки - за один земной день.

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