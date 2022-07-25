https://sputnik-georgia.ru/20220725/uchenye-britanii-otkryli-sistemu-s-dvumya-binarnymi-zvezdami-268862632.html
Ученые Британии открыли систему с двумя бинарными звездами
Ученые Британии открыли систему с двумя бинарными звездами
Это первая обнаруженная звезда такого рода, утверждают ученые 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T21:25+0400
2022-07-25T21:25+0400
2022-07-25T21:25+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Исследователи Королевского астрономического общества Великобритании открыли уникальную и единственную в своем роде звездную систему с двумя бинарными звездами, пишет газета Independent."Насколько нам известно, это первая обнаруженная звезда такого рода. Мы знаем о многих тройных звездных системах (системах из трех звезд), но они менее массивны", - приводит издание слова научного сотрудника Международной академии Нильса Бора Алехандро Винья-Гомес.Как поясняют ученые, систему TIC 470710327 обнаружили близ созвездия Кассиопеи: она состоит из центральной и двух бинарных, т. е. парных звезд. Масса крупной звезды превышает массу нашего Солнца в 16 раз, общая масса двойных звезд - в 12 раз. Ученые утверждают, что это первая троичная система, в которой скорость звезд, вращающихся вокруг главной, значительно высока: в частности, один полный оборот они делают за сутки - за один земной день.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
наука, новости, в мире, великобритания
Ученые Британии открыли систему с двумя бинарными звездами
Это первая обнаруженная звезда такого рода, утверждают ученые
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik.
Исследователи Королевского астрономического общества Великобритании открыли уникальную и единственную в своем роде звездную систему с двумя бинарными звездами, пишет газета Independent
.
"Насколько нам известно, это первая обнаруженная звезда такого рода. Мы знаем о многих тройных звездных системах (системах из трех звезд), но они менее массивны", - приводит издание слова научного сотрудника Международной академии Нильса Бора Алехандро Винья-Гомес.
Как поясняют ученые, систему TIC 470710327 обнаружили близ созвездия Кассиопеи: она состоит из центральной и двух бинарных, т. е. парных звезд. Масса крупной звезды превышает массу нашего Солнца в 16 раз, общая масса двойных звезд - в 12 раз.
Ученые утверждают, что это первая троичная система, в которой скорость звезд, вращающихся вокруг главной, значительно высока: в частности, один полный оборот они делают за сутки - за один земной день.