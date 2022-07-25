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https://sputnik-georgia.ru/20220725/v-gruzii-byvshuyu-tyurmu-prevratyat-v-kreativnoe-prostranstvo---foto-268849697.html
В Грузии бывшую тюрьму превратят в креативное пространство – ФОТО
В Грузии бывшую тюрьму превратят в креативное пространство – ФОТО
Вскоре на этом месте появятся открытый театр, репетиционные залы, выставочные площади, мастерские и павильоны 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T13:17+0400
2022-07-25T13:28+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
грузия
новости
общество
тея цулукиани
тюрьма
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. "Альтернативное креативное пространство №12" появится в Тбилиси на территории бывшего 12-го пенитенциарного учреждения Ортачала – работа над концепцией проекта уже на завершающей стадии, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.Министр культуры Тея Цулукиани на месте ознакомилась с деталями концепции, необходимой для проведения "беспрецедентной инициативы", как проект называют в ведомстве. О подробностях и планах проекта главе ведомства рассказал архитектор Давид Абуладзе и режиссер, худрук Объединения государственных кукольных театров Николоз Сабашвили.Министр отметила, что многие люди – те, кому приходилось быть здесь хотя бы недолго, а также члены их семей, имеют плохие воспоминания об этом месте."Поэтому мы хотим, чтобы место пресечения свободы превратилось бы в очаг свободы. Сегодня мы переходим на конкретные действия, завершаем работу над концепцией. Думаю, что очень скоро, поэтапно, в 2023-2024 годах откроются одно за другим альтернативные креативные пространства", – сказала Цулукиани.Так, согласно плану, в 2023-2024 годах в здании и на территории бывшей тюрьмы будут поэтапно открываться открытый театр, репетиционные залы, выставочные площади, а также мастерские и павильоны."Очень важно, что закрытое пространство превратится в символ свободы, – подчеркнул режиссер Николоз Сабашвили. – В этом пространстве будут обустроены места для репетиций, а также выставочные павильоны, где независимые артисты смогут проводить выставки и это беспрецедентный случай".То есть в рамках этого проекта у любого художника будет возможность использовать альтернативное пространство и реализовывать собственные творческие проекты или мероприятия. Желающие смогут зарезервировать подходящее место онлайн за "символическую сумму", отмечают в Минкульте.Напомним, идея создания "очага культуры и свободного творчества" на месте тюрьмы в Ортачала была заложена по инициативе министра культуры в 2021 году.
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, новости, общество, тея цулукиани, тюрьма

В Грузии бывшую тюрьму превратят в креативное пространство – ФОТО

13:17 25.07.2022 (обновлено: 13:28 25.07.2022)
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство - Sputnik Грузия, 1920, 25.07.2022
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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Вскоре на этом месте появятся открытый театр, репетиционные залы, выставочные площади, мастерские и павильоны
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. "Альтернативное креативное пространство №12" появится в Тбилиси на территории бывшего 12-го пенитенциарного учреждения Ортачала – работа над концепцией проекта уже на завершающей стадии, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство - Sputnik Грузия, 1920, 25.07.2022
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Министр культуры Тея Цулукиани на месте ознакомилась с деталями концепции, необходимой для проведения "беспрецедентной инициативы", как проект называют в ведомстве. О подробностях и планах проекта главе ведомства рассказал архитектор Давид Абуладзе и режиссер, худрук Объединения государственных кукольных театров Николоз Сабашвили.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство - Sputnik Грузия, 1920, 25.07.2022
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Министр отметила, что многие люди – те, кому приходилось быть здесь хотя бы недолго, а также члены их семей, имеют плохие воспоминания об этом месте.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство - Sputnik Грузия, 1920, 25.07.2022
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Поэтому мы хотим, чтобы место пресечения свободы превратилось бы в очаг свободы. Сегодня мы переходим на конкретные действия, завершаем работу над концепцией. Думаю, что очень скоро, поэтапно, в 2023-2024 годах откроются одно за другим альтернативные креативные пространства", – сказала Цулукиани.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство - Sputnik Грузия, 1920, 25.07.2022
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Так, согласно плану, в 2023-2024 годах в здании и на территории бывшей тюрьмы будут поэтапно открываться открытый театр, репетиционные залы, выставочные площади, а также мастерские и павильоны.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство - Sputnik Грузия, 1920, 25.07.2022
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Очень важно, что закрытое пространство превратится в символ свободы, – подчеркнул режиссер Николоз Сабашвили. – В этом пространстве будут обустроены места для репетиций, а также выставочные павильоны, где независимые артисты смогут проводить выставки и это беспрецедентный случай".
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство - Sputnik Грузия, 1920, 25.07.2022
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
То есть в рамках этого проекта у любого художника будет возможность использовать альтернативное пространство и реализовывать собственные творческие проекты или мероприятия. Желающие смогут зарезервировать подходящее место онлайн за "символическую сумму", отмечают в Минкульте.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство - Sputnik Грузия, 1920, 25.07.2022
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Напомним, идея создания "очага культуры и свободного творчества" на месте тюрьмы в Ортачала была заложена по инициативе министра культуры в 2021 году.
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