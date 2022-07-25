В Грузии бывшую тюрьму превратят в креативное пространство – ФОТО
13:17 25.07.2022 (обновлено: 13:28 25.07.2022)
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Вскоре на этом месте появятся открытый театр, репетиционные залы, выставочные площади, мастерские и павильоны
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. "Альтернативное креативное пространство №12" появится в Тбилиси на территории бывшего 12-го пенитенциарного учреждения Ортачала – работа над концепцией проекта уже на завершающей стадии, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Министр культуры Тея Цулукиани на месте ознакомилась с деталями концепции, необходимой для проведения "беспрецедентной инициативы", как проект называют в ведомстве. О подробностях и планах проекта главе ведомства рассказал архитектор Давид Абуладзе и режиссер, худрук Объединения государственных кукольных театров Николоз Сабашвили.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Министр отметила, что многие люди – те, кому приходилось быть здесь хотя бы недолго, а также члены их семей, имеют плохие воспоминания об этом месте.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Поэтому мы хотим, чтобы место пресечения свободы превратилось бы в очаг свободы. Сегодня мы переходим на конкретные действия, завершаем работу над концепцией. Думаю, что очень скоро, поэтапно, в 2023-2024 годах откроются одно за другим альтернативные креативные пространства", – сказала Цулукиани.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Так, согласно плану, в 2023-2024 годах в здании и на территории бывшей тюрьмы будут поэтапно открываться открытый театр, репетиционные залы, выставочные площади, а также мастерские и павильоны.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Очень важно, что закрытое пространство превратится в символ свободы, – подчеркнул режиссер Николоз Сабашвили. – В этом пространстве будут обустроены места для репетиций, а также выставочные павильоны, где независимые артисты смогут проводить выставки и это беспрецедентный случай".
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
То есть в рамках этого проекта у любого художника будет возможность использовать альтернативное пространство и реализовывать собственные творческие проекты или мероприятия. Желающие смогут зарезервировать подходящее место онлайн за "символическую сумму", отмечают в Минкульте.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
В Грузии здание бывшей тюрьмы превратят в креативное пространство
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Напомним, идея создания "очага культуры и свободного творчества" на месте тюрьмы в Ортачала была заложена по инициативе министра культуры в 2021 году.