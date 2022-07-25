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В Грузии объявили победителя популярного реалити-шоу Prime House
В Грузии объявили победителя популярного реалити-шоу Prime House
В финале Георгий боролся за первенство вместе с танцовщицей Ани Кипшидзе 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T17:38+0400
2022-07-25T17:38+0400
2022-07-25T17:38+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Победителем первого сезона популярного грузинского реалити-шоу Prime House на "Рустави 2" стал телеведущий и модель Георгий Назгаидзе.Назгаидзе получил главный приз проекта – квартиру в одном из столичных районов. В финале он боролся за первенство вместе с танцовщицей Ани Кипшидзе.Примечательно, что проект Prime House стал лидером по рейтингу просмотров телевидения в ночь объявления победителя.Назгаидзе 37 лет. Он хорошо известен грузинскому зрителю по участию в различных реалити-шоу. Во всех проектах Георгий отличался особой скандальностью и эпатажным поведением."Prime House" – молодежное реалити-шоу, аналога которого нет на грузинском телевидении. По правилам, 14 участников проекта живут в одном доме в течение трех месяцев, плетут интриги, ежедневного выполняют различные задания и конкурируют друг с другом.Среди участников проекта были – танцовщица Теона Цицакишвили ("Танцы" на ТНТ), участник шоу "Мастер-шеф" Патрик (Паата Чониашвили), сын кандидата в мэры Тбилиси 2021 года, уроженца Нигерии Аринзе Ричарда Огбунуджу – музыкант Ройал Годвин и др.
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грузинский шоу-бизнес, шоу-бизнес, тбилиси, грузия, новости, культура
В Грузии объявили победителя популярного реалити-шоу Prime House
В финале Георгий боролся за первенство вместе с танцовщицей Ани Кипшидзе
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Победителем первого сезона популярного грузинского реалити-шоу Prime House на "Рустави 2" стал телеведущий и модель Георгий Назгаидзе.
Назгаидзе получил главный приз проекта – квартиру в одном из столичных районов. В финале он боролся за первенство вместе с танцовщицей Ани Кипшидзе.
Примечательно, что проект Prime House стал лидером по рейтингу просмотров телевидения в ночь объявления победителя.
Назгаидзе 37 лет. Он хорошо известен грузинскому зрителю по участию в различных реалити-шоу. Во всех проектах Георгий отличался особой скандальностью и эпатажным поведением.
"Prime House" – молодежное реалити-шоу, аналога которого нет на грузинском телевидении. По правилам, 14 участников проекта живут в одном доме в течение трех месяцев, плетут интриги, ежедневного выполняют различные задания и конкурируют друг с другом.
Среди участников проекта были – танцовщица Теона Цицакишвили ("Танцы" на ТНТ), участник шоу "Мастер-шеф" Патрик (Паата Чониашвили), сын кандидата в мэры Тбилиси 2021 года, уроженца Нигерии Аринзе Ричарда Огбунуджу – музыкант Ройал Годвин и др.