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В Грузии объявили победителя популярного реалити-шоу Prime House

В Грузии объявили победителя популярного реалити-шоу Prime House

В финале Георгий боролся за первенство вместе с танцовщицей Ани Кипшидзе 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T17:38+0400

2022-07-25T17:38+0400

2022-07-25T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Победителем первого сезона популярного грузинского реалити-шоу Prime House на "Рустави 2" стал телеведущий и модель Георгий Назгаидзе.Назгаидзе получил главный приз проекта – квартиру в одном из столичных районов. В финале он боролся за первенство вместе с танцовщицей Ани Кипшидзе.Примечательно, что проект Prime House стал лидером по рейтингу просмотров телевидения в ночь объявления победителя.Назгаидзе 37 лет. Он хорошо известен грузинскому зрителю по участию в различных реалити-шоу. Во всех проектах Георгий отличался особой скандальностью и эпатажным поведением."Prime House" – молодежное реалити-шоу, аналога которого нет на грузинском телевидении. По правилам, 14 участников проекта живут в одном доме в течение трех месяцев, плетут интриги, ежедневного выполняют различные задания и конкурируют друг с другом.Среди участников проекта были – танцовщица Теона Цицакишвили ("Танцы" на ТНТ), участник шоу "Мастер-шеф" Патрик (Паата Чониашвили), сын кандидата в мэры Тбилиси 2021 года, уроженца Нигерии Аринзе Ричарда Огбунуджу – музыкант Ройал Годвин и др.

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