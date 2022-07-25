https://sputnik-georgia.ru/20220725/voz-gotova-pomoch-gruzii-v-borbe-s-ospoy-obezyan-268851045.html
ВОЗ готова помочь Грузии в борьбе с оспой обезьян
ВОЗ готова помочь Грузии в борьбе с оспой обезьян
Борьба с оспой обезьян требует от всего мира гармонизированной работы, напомнили в организации 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T13:42+0400
2022-07-25T13:42+0400
2022-07-25T13:46+0400
оспа обезьян
амиран гамкрелидзе
грузия
новости
общество
всемирная организация здравоохранения
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения готова провести в Грузии тренинги, чтобы помочь стране справиться с оспой обезьян, заявил журналистам руководитель представительства ВОЗ в Грузии Сильвио Доменте.ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Риск заболевания оспой обезьян остается умеренным во всем мире, за исключением европейского региона, где его оценивают, как высокий.На сегодня зарегистрировано уже 16 000 случаев оспы обезьян в 75 странах и территориях, пять человек скончались.Комментарий в связи с оспой обезьян сделала и замминистра здравоохранения Тамар Габуния. По ее словам, риски распространения данного заболевания намного ниже, чем в случае респираторных инфекций, в том числе и коронавируса."Ему характерны другие пути распространения. Ему нужен контакт и, в данном случае, тесный контакт. Темп распространения низкий. Ситуация слегка непривычная и именно поэтому ВОЗ объявила тревогу. Главное усилить координацию между ведомствами", – сказала Габуния.По ее словам, диагностические возможности заболевания есть, поэтому важно не пропустить симптомы и своевременно и точно поставить диагноз, чтобы пациент был изолирован и лечение прошло бы в госпитальных условиях.Ранее главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе успокоил население и заявил, что повода для паники на данном этапе нет.Первый случай заболевания оспой обезьян в Грузии был выявлен 15 июня. У пациента была легкая форма болезни и он вскоре был выписан из клиники. До обнаружения этого вирусного заболевания инфицированный находился в одной из европейских стран.Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Инкубационный период длится 21 день.Первые признаки оспы обезьян – это лихорадка, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Порой может развиться сыпь, сначала на лице, затем на других частях тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
оспа обезьян, амиран гамкрелидзе, грузия, новости, общество, всемирная организация здравоохранения
ВОЗ готова помочь Грузии в борьбе с оспой обезьян
13:42 25.07.2022 (обновлено: 13:46 25.07.2022)
Борьба с оспой обезьян требует от всего мира гармонизированной работы, напомнили в организации
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения готова провести в Грузии тренинги, чтобы помочь стране справиться с оспой обезьян, заявил журналистам руководитель представительства ВОЗ в Грузии Сильвио Доменте.
ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Риск заболевания оспой обезьян остается умеренным во всем мире, за исключением европейского региона, где его оценивают, как высокий.
На сегодня зарегистрировано уже 16 000 случаев оспы обезьян в 75 странах и территориях, пять человек скончались.
"Борьба с оспой обезьян требует от всего мира гармонизированной работы. Пока в Грузии зафиксирован только один случай. Важно учитывать рекомендации и проводить превенцию. Мы готовы провести учения и помочь Грузии справиться с этим заболеванием", – сказал Доменте.
Комментарий в связи с оспой обезьян сделала и замминистра здравоохранения Тамар Габуния. По ее словам, риски распространения данного заболевания намного ниже, чем в случае респираторных инфекций, в том числе и коронавируса.
"Ему характерны другие пути распространения. Ему нужен контакт и, в данном случае, тесный контакт. Темп распространения низкий. Ситуация слегка непривычная и именно поэтому ВОЗ объявила тревогу. Главное усилить координацию между ведомствами", – сказала Габуния.
По ее словам, диагностические возможности заболевания есть, поэтому важно не пропустить симптомы и своевременно и точно поставить диагноз, чтобы пациент был изолирован и лечение прошло бы в госпитальных условиях.
Ранее главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе успокоил население и заявил, что повода для паники на данном этапе нет.
Первый случай заболевания оспой обезьян в Грузии был выявлен 15 июня. У пациента была легкая форма болезни и он вскоре был выписан из клиники. До обнаружения этого вирусного заболевания инфицированный находился в одной из европейских стран.
Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Инкубационный период длится 21 день.
Первые признаки оспы обезьян – это лихорадка, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Порой может развиться сыпь, сначала на лице, затем на других частях тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.