https://sputnik-georgia.ru/20220725/voz-gotova-pomoch-gruzii-v-borbe-s-ospoy-obezyan-268851045.html

ВОЗ готова помочь Грузии в борьбе с оспой обезьян

ВОЗ готова помочь Грузии в борьбе с оспой обезьян

Борьба с оспой обезьян требует от всего мира гармонизированной работы, напомнили в организации 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T13:42+0400

2022-07-25T13:42+0400

2022-07-25T13:46+0400

оспа обезьян

амиран гамкрелидзе

грузия

новости

общество

всемирная организация здравоохранения

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения готова провести в Грузии тренинги, чтобы помочь стране справиться с оспой обезьян, заявил журналистам руководитель представительства ВОЗ в Грузии Сильвио Доменте.ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Риск заболевания оспой обезьян остается умеренным во всем мире, за исключением европейского региона, где его оценивают, как высокий.На сегодня зарегистрировано уже 16 000 случаев оспы обезьян в 75 странах и территориях, пять человек скончались.Комментарий в связи с оспой обезьян сделала и замминистра здравоохранения Тамар Габуния. По ее словам, риски распространения данного заболевания намного ниже, чем в случае респираторных инфекций, в том числе и коронавируса."Ему характерны другие пути распространения. Ему нужен контакт и, в данном случае, тесный контакт. Темп распространения низкий. Ситуация слегка непривычная и именно поэтому ВОЗ объявила тревогу. Главное усилить координацию между ведомствами", – сказала Габуния.По ее словам, диагностические возможности заболевания есть, поэтому важно не пропустить симптомы и своевременно и точно поставить диагноз, чтобы пациент был изолирован и лечение прошло бы в госпитальных условиях.Ранее главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе успокоил население и заявил, что повода для паники на данном этапе нет.Первый случай заболевания оспой обезьян в Грузии был выявлен 15 июня. У пациента была легкая форма болезни и он вскоре был выписан из клиники. До обнаружения этого вирусного заболевания инфицированный находился в одной из европейских стран.Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Инкубационный период длится 21 день.Первые признаки оспы обезьян – это лихорадка, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Порой может развиться сыпь, сначала на лице, затем на других частях тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

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оспа обезьян, амиран гамкрелидзе, грузия, новости, общество, всемирная организация здравоохранения